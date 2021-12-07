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TIMETURK / GÜNDEM / Gözaltına alındığı iddia edilmişti: Sedat Peker’in avukatından açıklama

Gözaltına alındığı iddia edilmişti: Sedat Peker’in avukatından açıklama

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in avukatı Ersan Barkın’ın Peker’in Birleşik Arap Emirlikleri’nde gözaltına alınmadığı söyledi.

22 Dakika Önce
2021-12-07 12:30:07
Gözaltına alındığı iddia edilmişti: Sedat Peker’in avukatından açıklama

TELE 1'de program yapan gazeteci Tuncay Mollaveisoğlu, Barkın'ın “Bir gözaltı söz konusu değil, hatta ulaştığım yani bendeki numara ile bir yakını üzerinden kendisi ile iletişim kurabiliyorum.” dediğini aktardı.

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NE OLMUŞTU?

Katar merkezli Al Jazeera, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri yetkilileri tarafından gözaltına alındığı yönündeki haberde geçen "Peker'in yakalandığı ve iade edileceği iddia edilmişti" cümlesini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyareti sonrası hazırlanan analizden kaldırdı. Al Jazeera, "Bu cümle, Al Jazeera, bu iddiaları doğrulayamadığı için makaleden çıkarılmıştır" ifadelerini kullandı.

Al Jazeera'de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Katar'a yaptığı ziyaretin değerlendirildiği analizden, Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ilişkin iddiayı kaldırdı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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