El Cezire: Sedat Peker gözaltında, iade edilebilir

Arap medyasından El Cezire'nin haberine göre, organize suç örgütü yöneticiliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve iadesi talep edilen Peker'in Türkiye'ye iade edilebileceği öne sürüldü

El Cezire, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan iki günlük ziyaret için Katar'a gittiğini belirtti.

Haberde, Abu Dabi'nin veliaht prensi Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın geçen ay Ankara'da, Erdoğan ile bir araya geldiği ve milyarlarca dolarlık yatırım anlaşmaları da dahil olmak üzere çeşitli anlaşmaların imzalandığı hatırlatıldı.

"İade edilebilir"

Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İki ülke arasındaki ilişkilerin ısındığına dair başka işaretlerin de olduğuna dikkat çekilen haberde, Suriye'deki "terör" gruplarını finanse etmek suçlamasıyla 2018'den beri BAE'de tutuklu bulunan Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk, serbest bırakılarak Türkiye'ye döndü. Dubai'de yayınladığı sansasyonel internet videolarında üst düzey Türk yetkililere yönelik skandal suçlamalar içeren hüküm giymiş bir Türk mafya lideri Sedat Peker'in de BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı ve uzun süredir iadesini talep eden Türkiye'ye iade edilebileceği bildirildi."

El Cezire'den düzeltme

Öte yandan El Cezire, Peker'in gözaltında olduğuna yönelik ifadelerini haberinden kaldırdı.

Haberle ilgili düzeltmesinde El Cezire şunları ifade etti:

"Bu makalenin önceki bir versiyonunda hüküm giymiş bir Türk mafya babası Sedat Peker'in BAE yetkilileri tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Al Jazeera bu raporları doğrulayamadığı için bu cümle makaleden çıkarıldı."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.