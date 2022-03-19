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Görevden uzaklaştırılan uzman çavuş işine dönecek

Muğla'da, 14 Mart Tıp Bayramı'nda tedavi için geldiği hastanede acil servis bölümündeki doktoru darbettiği iddiasıyla tedbiren görevden uzaklaştırılan Uzman Çavuş A.A, görevine iade edildi.

1 Saat Önce
2022-03-19 23:23:04
Görevden uzaklaştırılan uzman çavuş işine dönecek

Muğla Valiliği talimatıyla İl Jandarma Komutanlığınca Uzman Çavuş A.A. hakkında "kamu görevlisine hakaret, kasten yaralama ve mala zarar verme" suçlarını işlediği iddiasıyla başlatılan idari soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında olay mahallinin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı şekilde incelendi ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek A.A, göreve iade edildi.

A.A'nın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle aldığı rapor süresinin dolmasının ardından göreve başlayacağı öğrenildi.

Olay

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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından Başhekimlikçe, doktor T.T. hakkında idari soruşturma başlatılmıştı. AA .

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