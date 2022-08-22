Genç kızın ihmali gözüne mal oluyordu! Lens kullanımı nasıl olmalı?

Op. Dr. Celal Öcal'ın paylaştığı video sosyal medyada ses getirdi. Lens kullananların yaptığı hataların başında gelen 'lensle uyumak', bir genç kızın gözüne mal oluyordu. Peki ama lens kullanımı nasıl olmalı? Lens kaç gün kullanılmalı? Lensin ömrünün bittiğini nasıl anlarız? Lens takınca batma oluşması normal midir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Op. Dr. Celal Öcal, bir genç kızın lens ile uyuduktan sonra gözünde oluşan mantarın, göze verdiği hasarı anlatan bir video paylaştı. Öcal; "Lensle uyumayın lütfen. Duşa girmeyin havuza girmeyin. Girerseniz günlük takın hemen çöpe atın. 1-2saati geçmesin. Ve kızarıklık,acı hissederseniz hiç beklemeden göz doktoruna gidin saatler bile önemli." sözlerine yer verdi.

Lens ne kadar kullanılır?

Op. Dr. Celal Öcal lens kullanımına ilişkin;

"Yıllık lens; 1 yıl kullanma süresi vardır. HER GÜN TAKIP ÇIKARILIR.

Aylık lens; 1 ay kulmanma süresi vardır. HER GÜN TAKIP ÇIKARILIR.

Günlük lens; 1 gün kullanma süresi vardır. GÜNÜN SONUNDA ÇIKARILIR."

sözlerine yer verdi.

Lens kullanımı nasıl olmalı?

- Lens kullanımı, satın almış olduğunuz lense göre değişiklik gösterir. 1 yıllık, 1 aylık ya da 1 günlük lensleri kullanım süresi dışında kullanmayın.

- Lenslerinizi kullanmadan önce ellerinizi su ve bol su ile yıkayıp, mümkünse peçete yardımıyla kurulayın. Çıkarırken de hijyen kurallarına riayet etmeye çalışın.

- Kullanım öncesinde birkaç damla solüsyon damlatarak kullanmaya özen gösterin.

- Çıkardığınız lensleri her seferinde temizleyin.

- Lens kutusu içerisinde lenslerin; en az 4 en fazla bir gece boyunca kalmasına özen gösterin.

- Lensleri solüsyon içerisine batmış, açıkta kalmayacak şekilde kutulayın.