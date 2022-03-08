Gazeteci Altınok: ‘Evet Sayın Bakan çözümünüz nedir?’

Gıda piyasasındaki çalkantılı gündeme son olarak ayçiçek yağı fiyatları eklendi. Yeni Tarım Bakanı Vahit Kirişçi’nin ilk açıklamasını bu konu üzerine yapmak durumunda kaldığına dikkat çeken gazeteci Melih Altınok, Bakan Kirişçi’ye ‘acil eylem planınız nedir’ diye sordu

Altınok'un “Gözler “ayçiçeği” burnunda bakanımızda” başlıklı bugünkü yazısı;

Günlerdir Ayçiçek yağıyla yatıp kalkıyoruz... TikTok ve ana haberler, düğünlerde altın yerine "sözde Ayçiçek yağı" tenekesi hediye ederek "eylenenlerin" videolarından geçilmiyor.

Birbirlerini ezerek ayçiçek yağı kolisini kapmaya çalışan insanların görüntülerini izlerken, yağ fabrikatörü Lütfi Türkkan müşterilerine ana bacı söverek ortama dalacak falan diye bekliyorsunuz! Öyle absürt bir ortam.

Hatta göreve atanışı tam "Ayçiçeğine hücum" günlerine denk gelen çiçeği burnunda Tarım Bakanı Vahit Kirişçi de ilk açıklamasını bu konuda yapmak zorunda kaldı.

Ayçiçeği üretimi artmasına rağmen pandemide iç talep patlamış. Bu yüzden ithal ediyormuşuz. Üstüne bir de Rusya Ukrayna savaşı derken... Ancak Bakan durumun kontrol altında olduğunu söylüyor:

"Alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmalar yapılmış, ayrıca ayçiçeği yağ ihracatı da durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılayacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır."

Teşekkür ederiz. Ancak bunlar geçici çözüm bile değil... Görüyorsunuz, soğan, patates derken şimdi de Ayçiçek krizi. Bakalım yarın bostandan ne çıkacak? Hepsi de ülkemizde sınırsız olarak üretilebilecek besinler. Arz talebi dengelemek ne kadar zor olabilir ki?

“Kamuoyu acil eylem planlarını öğrenmek istiyor”

Türkiye ekmeğini yapacak unu bulmakta sıkıntı çekecek bir ülke mi? İzlanda'da mı yaşıyoruz da Ukrayna'nın buğdayına bağımlıyız?

Vatandaşın sizden ilk beklentisi döneminizde tarımsal planlamanın sistematik hale getirilmesi. Tarımsal endüstirinin desteklenmesi ve fahiş fiyat artışlarının, spekülasyonların önüne geçilmesi.

Kamuoyu dört gözle yeni bakanın bu konudaki acil eylem planlarını öğrenmek istiyor.

Zira savaş çanlarının daha güçlü işitildiği dünyamızda en kritik meselelerden biri gıda meselesi. Ve en az savunma sanayi kadar stratejik. Evet Sayın Bakan çözümünüz nedir? Kabinenin, Türkiye'nin önüne nasıl bir tarım politikası koyacaksınız?

Sabah .