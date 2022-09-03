“FETÖcüler Yunan uçağı düşürebilir”

Türkiye ile Yunanistan arasında en son patlak veren Türk F-16'larına S-300 taciziyle ilgili tuzak hazırlığı içerisinde olunduğunu ileri süren gazeteci Fuat Uğur, TSK içerisindeki kripto FETÖcülere dikkat çekti

Türkiye gazetesi yazarı Uğur'un “İlk “saldırı”nın Türkiye'den gelmesi için TSK içindeki FETÖ kriptolar uyandırıldı” başlıklı yazısından önemli bir bölüm;

Girit'te konuşlandırılan ve yıllardır “Hangarlarda duruyor, biz onu kullanmıyoruz ki” diye yutturdukları Rusya'dan satın alınan S-300'lerle uçaklarımıza radar kilidi atılması, hasmane tutumun nerelere varabileceğini bize kanıtladı. Bu “Senin uçağını S-300'lerime kilitledim, istersem vurup düşürebilirim” demek. NATO ve ABD yapılanı görmezden geliyor.

YENİ TEHLİKE; YATAĞIMIZDAKİ DÜŞMAN

Olup bitenlerin ve tırmandırılan gerginliğin bir sebebi var.

Önceki gün kulağıma fısıldananlar hayli ürkütücüydü.

Yunan tarafının bilinçli olarak tırmandırdığı gerilimde telleri koparacak “İLK SALDIRININ TÜRKİYE TARAFINDAN GELMESİNİN KOORDİNE EDİLDİĞİNE” dair bilgiler aldım.

Planlanan şu:

Fitilin “Türk tarafından ateşlenmesi” için, TSK içindeki UYUYAN FETÖ KRİPTOLARI harekete geçirilecek. Daha doğrusu uyandırıldılar bile. Bir “saldırı”nın zemini ve zamanı kollanıyor.

Tıpkı Rus uçağının düşürülmesinde olduğu gibi.

Uludere'de PKK'lı diye onlarca sivil vatandaşın bombalanarak katledilmesi gibi.

Rus Büyükelçi Karlov'un bir suikastla öldürülmesi gibi…

Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesinin her zamankinden daha dikkatli ve teyakkuzda olduğunu, ABD projesi olan bu tezgâha fırsat vermemek için tüm tedbirleri aldığını biliyorum. Ama azami dikkat gerek. Çünkü biz “ne oluyor?” derken her şey bir anda gelişir, kendimizi aniden bir savaşın içinde bulabiliriz.

Peki, ABD'nin TSK içinde uyuyan FETÖ'cü casusları ne yapabilir?

-Misal bir it dalaşı esnasında Yunan uçağını düşürebilir,

-Veya “yanlışlıkla” Ege adalarında uluslararası anlaşmalara aykırı olarak kurulan askerî binaları bombalayarak Yunan askerlerini vurabilir.

Bu provokasyon Yunan kaynaklarına dayalı olarak Batı'da oluşturulan “Türkiye tahrik ediyor” tarzındaki kamuoyu algısının hiç de haksız olmadığını kanıtlayarak istenen amaca hizmet etmiş olacak.

Türkiye