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Fatma Girik nereye defnedilecek? Fatma Girik cenaze töreni
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Fatma Girik nereye defnedilecek? Fatma Girik cenaze töreni

Fatma Girik nereye defnedilecek? Fatma Girik cenaze töreni nerede olacağı merak konusu oldu. Usta oyuncunun sabah saatlerinde vefat etmesinin ardından gündemde Fatma Girik'in cenazesi konuşulmaya başlandı. Fatma Girik nereye ne zaman defnedilecek? Fatma Girik cenaze töreni ve cenaze namazının kılınacağı cami...

59 Dakika Önce
2022-01-24 22:48:28
Fatma Girik nereye defnedilecek? Fatma Girik cenaze töreni

Fatma Girik nereye defnedilecek? Fatma Girik cenaze töreni nerede olacağı merak konusu oldu. Usta oyuncunun sabah saatlerinde vefat etmesinin ardından gündemde Fatma Girik'in cenazesi konuşulmaya başlandı. Fatma Girik nereye ne zaman defnedilecek? Fatma Girik cenaze töreni ve cenaze namazının kılınacağı cami...

Fatma Girik nereye defnedilecek?

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Onu biz Bodrum'un bağrında misafir etmek istiyoruz. Eğer ailesi uygun görürse onun da cenazesini çok sevdiği eşi Memduh Ün'ün yanında Torba'da defnetmek istiyoruz. Şu anda bu konuda ailesinden haber bekliyoruz. Onu Bodrum'da en iyi şekilde uğurlamak bizim de son görevimiz olacaktır" şeklinde bir açıklamada bulundu.

Fatma Girik için yapılan cenaze töreni planına göre; 25 Ocak Salı günü saat 10.00'da Şişli Belediyesi tarafından bir anmatöreni yapılacak. İkinci anma töreni de; Cemal Reşit Rey'de yapılacak.

Fatma Girik'in cenazesi Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a yola çıkacak.

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