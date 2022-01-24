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Fatma Girik neden öldü? Fatma Girik hastalığı ve ölüm nedeni

Fatma Girik neden öldü? Koronavirüse yakalandığı haberleri konuşulan Fatma Girik'in ölüm nedeni merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun sevenleri, 'Fatma Girik neden öldü, ölüm sebebi neydi, koronavirüsten mi öldü?', 'Fatma Girik kaç yaşında ne zaman öldü?' gibi soruların cevabını arıyor. İşte merak edilen detaylar...

2 Saat Önce
2022-01-24 14:57:17
Fatma Girik neden öldü? Fatma Girik hastalığı ve ölüm nedeni

Fatma Girik neden öldü? Koronavirüse yakalandığı haberleri konuşulan Fatma Girik'in ölüm nedeni merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun sevenleri, "Fatma Girik neden öldü, ölüm sebebi neydi, koronavirüsten mi öldü?", "Fatma Girik kaç yaşında ne zaman öldü?" gibi soruların cevabını arıyor. İşte merak edilen detaylar...

Fatma Girik neden öldü?

Unutulmaz oyuncu Fatma girik geçtiğimiz yıllarda Hidrosefali hastalığı olarak bilinen ve beyinde su toplanması anlamına gelen bir hastalık nedeniyle ameliyat oldu. 6ay öncesinde tedavi için gittiği hastanede yoğun bakım ünitesinde kalan Girik 24 Ocak Pazartesi sabah saatlerinde vefat etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre; 79 yaşında hayata gözlerini yuman Fatma Girik'in ölüm nedeni, Kovid-19'a bağlıçoklu organ yetmezliği olarak bildirildi.

Fatma Girik hastalığı ve ölüm nedeni

Fatma Girik'in aile dostlarından Filiz Kalkavan yaptığı açıklamada, "Fatma hanım ile uzun yıllarımız birlikte geçti. Tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için İstanbul'daki evine gitmişti. Yaklaşık iki hafta önce fenalaşarak özel hastaneye ve orada yoğun bakıma alınmıştı. Bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. Doktorlar ölüm nedenini henüz açıklamadı ama biz corona virüsüne yakalandığını duyduk. Cenazesi ile ilgili işlemler henüz aydınlanmadı" dedi. .

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