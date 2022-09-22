DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

18,3690 ₺

EURO

18,1965 ₺

ALTIN

984,59 ₺

BİST

3.285,79 ₺

TIMETURK / GÜNDEM / Fabrika bahçesinde ölü bulundu

Fabrika bahçesinde ölü bulundu

Düzce’de sabah erken saatlerde evinden çıkan ve ailesinin bir daha haber alamadığı Selman Dinler (45), eski bir fabrika bahçesinde ölü bulundu.

3 Saat Önce
2022-09-22 10:24:59
Fabrika bahçesinde ölü bulundu

Olay, saat 20.30 sıralarında Düzce'nin Boğaziçi Beldesi Kabalak köyü mevkisinde meydana geldi. Boğaziçi Beldesinde oturan Selman Dinler, sabah erken saatlerde evinden çıkarak bir daha geri dönmedi.

632b6cfb470a9b4e0c31ab5b

Ailesinin ulaşamadığı Selman Dinler, D-655 karayolu kenarında bulunan terk edilmiş bir su fabrikasının bahçesinde vatandaşlar tarafından ölü bulundu.

632b6cfb470a9b4e0c31ab5d

Yüzünden ve omzundan yaralandığı tespit edilen Dinler'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken, Dinler'in 2019 yılında CHP Boğaziçi Belediye Başkan Adayı olduğu öğrenildi. DHA

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş