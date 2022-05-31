Tuğçe Kazaz kimdir? Tuğçe Kazaz ne dedi? Tuğçe Kazaz kaç yaşında?

Tuğçe Kazaz kimdir? Söylemleriyle gündem olan eski manken Tuğçe Kazaz'ın mesleği ve hayatı merak ediliyor. Şimdilerde televizyon ekranlarında pek göremediğimiz, ekrana çıktığında da aylarca konuşulan Kazaz ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Tuğçe Kazaz ne dedi? İşte detaylar...

Söylemleriyle gündem olan eski manken Tuğçe Kazaz'ın mesleği ve hayatı merak ediliyor. Şimdilerde televizyon ekranlarında pek göremediğimiz, ekrana çıktığında da aylarca konuşulan Kazaz ne iş yapıyor ve kaç yaşında? Tuğçe Kazaz ne dedi? İşte detaylar...

Tuğçe Kazaz kimdir?

Tuğçe Kazaz 26 Ağustos 1982 Balıkesir doğumlu Türk mankendir. Adını Miss Turkey 2001 birincisi olduğu dönemde duyuran Kazaz, İstanbul Yeditepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğrenim gördü.

2005 yılında George Seitaridis ile evlenerek Yunanistan'a gitti. Nikâhtan önce Rum Ortodoks dinine geçerek Maria Seitaridis adını aldı. Üç yıl süren bu evliliğini 2008 yılında sonlandırdı ve Türkiye'ye döndü. Kazaz aynı dönemde Müslümanlığa geçiş yaptı. Bu tutumu yüzünden yıllarca eleştirildi ve gündem konusu yapıldı.

Tuğçe Kazaz ne dedi?

Tuğçe Kazaz sosyal medya heasbından;"Şeriat temiz toplumlara gelir. Şeriat; Allah'ın merhamet ve rahmeti, Hz.Muhammed'in ahlakı, Hz.Ömer'in adaleti, Hz.Ali'nin cesareti, Fatih'in ferasetidir.

Şeriat insanca, hakça, Allahça yaşamanın formülüdür. Korkmayın biz şeytanca yaşamaya çalışan bir toplumuz bize şeriat gelmez!

Geçenlerde katıldığım Kırmızı Masa programında şeriatla ilgi fikirlerimi söylemiştim. Benim anladığım şeriat ile sizin İslam'dan soğutmak adına kötülediğiniz şeriat bir değil." açıklamalarını yayınladı ve gündem oldu.