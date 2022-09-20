Eski CHP'li vekil Haluk Pekşen'i yanlış teşhis mi öldürdü?

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen'in ölümü tartışılıyor. Ailesi Pekşen'in kaldırıldığı ilk hastanenin ihmali olduğu iddiasında bulundu. Özel hastaneden iddialarla ilgili inceleme başlatıldığı açıklaması geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süre önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve daha sonra Ankara'ya sevk edilen Haluk Pekşen ölümünde 'ihmal' olduğu öne sürüldü. İddialara konu olan hastane inceleme başlattı.

Pekşen'in kızı Ezgi Pekşen sosyal medya paylaşımlarında babasının balık yedikten sonra rahatsızlandığını hatırlatarak, ilk hastanede doğru müdahale yapılmadığını öne sürdü.

Yemek borusunun delindiği Ankara'daki hastanede teşhis edilen Pekşen'e enfeksiyon tedavisi uygulanmış ancak kurtarılamamıştı.

HASTANE İNCELEME BAŞLATTI

Pekşen ailesinin suçladığı hastaneden yapılan açıklamada "Gerekli inceleme tarafımızca başlatılmıştır. Bu inceleme hızla gerçekleştirilip, sonuçları ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılacaktır" denildi .

BODRUM'DA ÖZEL HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Eski CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen (61) Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

25'inci ve 26'ncı dönem CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, bir süre önce rahatsızlanarak Bodrum'da özel hastaneye kaldırıldı.

Pekşen, burada ilk tedavisinin ardından Ankara'daki hastaneye sevk edildi. Pekşen, başkentte tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

NTV