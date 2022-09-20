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“Eşcinsel İmam” Mohamed Zahed, İstanbul’da konferansa geliyor

Avrupa’da ‘Eşcinsel İmam’ olarak bilinen ve LGBT ile dayanışma içerisinde olan Mohamed Zahed, Garanti Bankası’nın desteğiyle 7-11 Kasım’da İstanbul’da konferans verecek. İşte detaylar…

3 Saat Önce
2022-09-20 00:11:56
“Eşcinsel İmam” Mohamed Zahed, İstanbul’da konferansa geliyor

Müslüman LGBT'liler Derneği'nin kurucusu Mohamed Zahed, Fransa'da faaliyetlerini yürütüyor. “Eşcinsel İmam” olarak bilinen Dr. Ludovic-Mohamed Zahed, Garanti Bankası ve Bayer sponsorluğu ile İstanbul'da konferans vermek üzere Türkiye'ye geliyor.

7-11 Kasım tarihlerinde düzenlenmesi planlanan konferans için sosyal medyada Müslümanlar tarafından tepki paylaşımları yapılıyor. Eşcinselliğin lanetlendiği Kur'an'daki ayetleri öne sürerek, böyle bir imam olamayacağını söyleyen bir kesim Müslümanlar, konferansın iptal edilmesi için çağrılar yapıyor.

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Eşcinsel İmam Mohamed Zahed kimdir? Ludovic-Mohamed Zahed nerede imamlık yapıyor?
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