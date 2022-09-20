Eşcinsel İmam Mohamed Zahed kimdir? Ludovic-Mohamed Zahed nerede imamlık yapıyor?

Eşcinsel imam olarak bilinen Ludovic-Mohamed Zahed, İstanbul’a konferans vermek üzere gelecek. Bunun üzerine Mohamed Zahed’in hayatı araştırılıyor. Peki eşcinsel imam Mohamed Zahed kimdir, nerelidir? İşte Mohamed Zahed ile ilgili bilgiler…

Avrupa'da “Eşcinsel İmam” olarak tanınan Ludovic-Mohamed Zahed, Garanti Bankası'nın desteğiyle 7-11 Kasım'da İstanbul'da konferans vermek üzere Türkiye'ye gelecek. Bu konferans ile ilgili sosyal medyada birçok kesim tepki gösterdi. Peki eşcinsel İmam Mohamed Zahed kimdir? Ludovic-Mohamed Zahed ile ilgili detaylar neler?

Ludovic-Mohamed Zahed kimdir? Eşcinsel İmam nereli?

Ludovic-Mohamed Zahed, Cezayir doğumlu ama şimdilerde Marsilya'da yaşayan, Fransız Müslümanlar ve eşcinseller için LGBT ile işbirliği yaparak bir derneğin yöneticiliğini üstlenmiş bir imam. Zahed, “Kişisel olarak çok fazla tehdit aldım, fakat birçok kişi de gelip bana, sen gerçek İslam'ın ta kendisisin diyerek desteklerini sundular” dedi.

Ludovic-Mohamed Zahed konferansı nerede?

Garanti Bankası ve ilaç firması Bayer'in sponsor olarak destek verdiği konferans 7-11 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek. “Eşcinsel İmam” olarak bilinen Mohamed Zahed'in konferansı ile ilgili sosyal medyada birçok Müslüman kesim tarafından tepki paylaşımları yapıldı.

İslam dininin eşcinselliği yasakladığını aktaran Müslümanlar, bu durumun Kur'an'a aykırı olduğunu ifade ederek konferansın iptal edilmesi gerektiğini söylüyorlar. .