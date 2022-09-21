'Eşcinsel imam’a tepki! ‘Biz müslümanlar buna izin verir miyiz?’

Medyada “eşcinsel İmam” olarak tanıtılan Cezayir asıllı Fransız vatandaşı Mohamed Zahed’in Türkiye’de konferans vereceğinin duyurulmasının ardından sosyal medyadan tepki yağdı.

Bazı gazetecilerin de tepki koyduğu gelişmeyi rezalet olarak nitelendiren gazeteci Kemal Özer, “biz müslümanlar buna izin verir miyiz?” sorusunu ortaya attı...

Kim bu ‘eşcinsel imam'?

Fransız vatandaşı Cezayir asıllı 35 yaşındaki Ludoviç-Muhammed Zahid, 2012 yılında Pakistan'da başlattığı yeni bir cami girişimiyle ilgili “Burası insanların oldukları gibi gelebilecekleri bir cami” ifadesini kullanmıştı. Zahid'in ayrıca "Hz. Muhammed bugün hayatta olsaydı, eşcinsel evliliğe onay verirdi" sözleri büyük tepki çekmişti.

2014 yılında ise İsveç'in başkenti Stockholm'de, İranlı lezbiyen bir çift imam nikahıyla evlenmiş, çiftin nikâhını da Güney Afrika'da yaşayan eşcinsel İmam Ludoviç Muhammed Zahid kıydığı haberi medyaya yansımıştı.

Ludovic-Mohamed Zahed hakkında, "Zahed ve Qiyaammudeeen Jantjies evli bir gay Müslüman çift olarak yaşıyor" ifadeleri kullanılıyor.

Wikipedia'da Ludovic-Mohamed Zahed hakkında, "Fransız-Cezayirli bir imam ve İslam bilginidir. Açıkça eşcinsel bir Müslüman olan Zahed, LGBT ve feminist Müslüman toplulukları barındırmak amacıyla Paris, Fransa'da İslami bir ibadet odasının kurucusudur. Ayrıca LGBT Müslüman derneği HM2F'yi kurdu ve Marsilya'daki Calem Enstitüsü'nü yönetiyor." ifadeleri yer alıyor.

Konferansın sponsor firmalarına da tepki var

Zahid'in İstanbul'da bir konferans vereceği haberinin duyurulmasının ardından çok sayıda vatandaş sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

Fransa'da Muslim Homosexuals of France (Fransa'nın Müslüman Eşcinselleri) adlı LGBT kuruluşunun başında faaliyetlerini yürüten ve kamuoyuna "Eşcinsel İmam" olarak yansıtılan Ludovic-Mohamed Zahed, 7-11 Kasım arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi'ne konuşmacı olarak geliyor.

Hisselerinin büyük çoğunluğunun İspanyol şirkette olan Garanti BBVA, Time To Reset (Zamanı Sıfırla), Bayer, Arçelik, Habertürk, Show TV, Nestle, Meta, Mesa, Eczacıbaşı veL'Oréal Paris, Brand Week etkinliğinin sponsoru oldu.

Sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Twitter hesaplarından söz konusu sponsor firmaları da etiketleyen bazı gazeteci ve vatandaşlar sapkınlık olarak nitelendirdikleri etkinliğin yasaklanması gerektiğini ifade ettiler…

Kemal Özer:

BİR BU REZALET EKSİKTİ

Avrupa'da ‘Eşcinsel sözde İmam' olarak bilinen LGBT destekçisi Mohamed Zahed adlı sapık, @GarantiBBVA Bankası'nın desteğiyle 7-11 Kasım'da İstanbul'da konferans verecekmiş. Peki, biz Müslümanlar buna izin verir miyiz?

Tuğçe Kazaz:

Bir bu eksikti, şimdi de "Eşcinsel İmam" Bu İslam'a hakarettir, dinin menettiğini imam ile ifade etmek dinimizi alenen aşağılamaktır. Devletimiz bu çirkinliğe izin vermemeli ve artık yasa çıkmalı; dini, devleti ve aileyi hedefe koyan lobilerin sapkınlık propagandası yasaklanmalı!

Ersin Çelik:

Eşcinsel İmam diye fonlanan Zahed'in çağrıldığı Brand Week İstanbul'da Dilek İmamoğlu, Necati Özkan, Onursal Adıgüzel, Tuncay Özkan, Ruşen Çakır ve bir çok isim konuşacak. Programda “imam” kimliği ile birini ağırlamanın tek yolu eşcinsel olmasıdır. Yoksa kapısından bile giremez!

Dailyİslamist:

Erdem Özveren duyurdu: Avrupa'nın “Eşcinsel İmam” olarak fonladığı Mohamed Zahed isimli şahsın, Garanti Bankası'nın desteğiyle 7-11 Kasım'da İstanbul'da konferans verip LGBT propagandası yapması planlanıyor.

Erdem Özveren:

İsmi "Ludovic Mohamed Zahed" Aslen Cezayirli. Batılı Bir Proje. "Eşcinsel İmam" Diye Avrupa'da Pazarlanıyor. Fonlandığı için Avrupa'da Bir Çok Kurum ile Faaliyetlerini Yürütüyor. Hem Müslüman, Hem İmam Hem de Eşcinsel Hakları Savunucusu Bak Bak Peki Bunun Türkiye ile Alakası Ne?

Normalde Bir İmam Konuşacak. Olsa Hop Oturup Hop Kalkanlar. Ne Hikmetse, Fransız Projesi "Eşcinsel İmama" Sponsor Oluyor. Ben Vazifemi Yapıp Olayı Kamuoyuna Sundum. Şimdi Vazife Devlet Ricalinde

.