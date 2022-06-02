Ersan Şen'den Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak sözler! 'En zayıf aday'

Tv100’de Eşit Ağırlık programında konuşan Ersan Şen, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin, “Millet İttifakı’nın adayı olmasına karşıyım. Seçilebilir ama en zayıf aday olarak seçilir” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, TÜRKAD Başkan Yardımcısı Avukat Cem Kaya ve Opimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir; tv100'de ekranlara gelen Erdoğan Aktaş ile Eşit Ağırlık'a konuk oldu.

Programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemde 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak daha çok dile getirilmesi konuşuldu.

'KILIÇDAROĞLU EN ZAYIFI OLUR'

Programın konuklarından Ersan Şen, Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına karşı olduğunu belirterek “Sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olmasına karşıyım. Seçilebilir evet ama en zayıf aday olarak seçilir. Elinde ateş gözünde kıvılcım olan iyi bir ekiple daha güçlü aday çıkabilir. Burada ego savaşı olmamalı” ifadelerini kullandı. .