Erdoğan Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü. Rusya-Ukrayna savaşının ele alındığı görüşmede Erdoğan, kalıcı ateşkesin önemini bir kez daha vurguladı.