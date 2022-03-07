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Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesinin detayları açıklandı.

56 Dakika Önce
2022-03-07 22:20:41
Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları belli oldu

Görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "İki ülke arasındaki ticarette euro ve dolar dışında ruble, yuan ya da altını kullanabiliriz" önerisinde bulunduğu aktarıldı.

Bununla birlikte, Cumhurbaşkanı Erdoğan Azak Denizi'nde bekletilen ayçiçek yağı hammaddesi ve buğday yüklü yaklaşık 30 gemiyi de hatırlattı. Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "talimat vereceğim" dediği öğrenildi.

NTV .

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