Erdoğan'ın ''Biden'la görüşmek ister miydiniz?'' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşmasından sonra bir muhabirin sorduğu soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM toplantısının yapıldığı salonun çıkışında bir muhabirin "Biden ile görüşmüş olmayı diler miydiniz?" sorusuna, "Niye? O Biden, ben de Erdoğan" cevabını verdi. Erdoğan'ın bu cevabı beraberindeki heyette gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birlemiş Milletler Genel Kurulu'nda dünya liderlerine seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel kurul çıkışında koridorda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Danışmanı Fahrettin Altun ve Bakan Murat Kurum'la ilerlediği sırada Reuters muhabiri Hatice Pamuk'un soru isteğini geri çevirmedi.

Selam vererek Pamuk'un yanına yaklaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sor bakalım, ne soracaksın?" dedikten sonra Pamuk'un sorusunu dinledi. Önce "Biden'la görüşmüş olmayı diler miydiniz?" sorusuna "Yoo, niye?" cevabı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında gelen "Biden'la ayrı ikili görüşme yapmak ister misiz?" şeklindeki soruyu ise, "O Biden, ben de Erdoğan" diye yanıtlayarak gülüşmelere neden oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca "F-16 konusunda senatörlerle konuştunuz mu?" şeklindeki soruyu, "Olumlu konuşuyorlar, onaylayacaklar gibi görünüyor" diye yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, muhabirin sorularını dinledikten sonra salondan ayrıldı.