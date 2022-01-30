Erdoğan: İktidara giden yolu yabancı devletlerin kapısında aramak çok tehlikeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, 'İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, salondakilerin coşkusu üzerine, "Maşallah bu ne coşku. Sizleri seviyorum. Coşkunuz, ahde vefanız, aşkınız, sevdanız, bu duruşunuz için teşekkür ediyorum. Allah nazardan saklasın." ifadesini kullandı.

"Muhalefetin istismar araçlarından birini daha ellerinden aldık"

Erdoğan, 20 Aralık'ta açıkladıkları tedbir paketiyle döviz kurundaki balonu söndürürken, muhalefetin istismar araçlarından birini daha ellerinden aldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 225 milyar doları aşan rekor ihracat rakamını ülkenin salgın yönetimindeki başarısının bir tescili olarak değerlendirdiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Beklentilerimizi aşacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla ihracattaki başarımızı bir üst aşamaya taşıyacağız. Türkiye'yi, yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüterek, 2023 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz. Elbette ülkemiz için çalışırken, koştururken, yeni projeler ortaya koyarken Trabzon'u da ihmal etmiyor, Trabzon'a sırtımızı dönmüyoruz. Diğer 80 vilayetimiz gibi Trabzon'un da kalkınması, abad olması, bölgesinin üretim ve ticaret merkezi haline gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirerek, "İktidara giden yolun sandık yerine yabancı devletlerin kapısında aranmasını, demokrasimiz adına çok tehlikeli görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Milletlerinin hak ve hukukunu savunmak için görevlendirilen büyükelçilerin muhalefetçe arzuhal makamına dönüştürülmesi Türkiye'nin bağımsızlığı adına vahim." .