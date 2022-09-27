Erdoğan'dan Mersin'deki saldırıya ilişkin açıklama

Erdoğan, 'Hangi teröristin izini takip ederseniz edin, ucu ya HDP'ye ya CHP'nin sahip çıktığı kesimlere ya da Batı ülkelere çıkar' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar bir polisimiz şehit etti, bir polisimizi yaraladı. Teröristler anında hak ettikleri karşılığı buldular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin ucu ya HDP ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi diye sahip çıktığı kesimlere çıkar" dedi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"Dün gece Mersin'de PKK'lı alçaklar bir polisimizi şehit etti, bir polisimizi yaraladı. Teröristler anında hak ettiği karşılığı buldular. Bu teröristlerin hangisinin izini takip ederseniz edin, ucu ya HDP'ye ya CHP'nin gazeteci, siyasetçi, STK temsilcisi diyerek sahip çıktığı kesimlere ya da Batı ülkelerine çıkar. HDP'yi allayıp pullayarak meşrulaştırma ve iktidara ortak etme peşinde koşanların ellerinde yapılan her terör saldırısında dökülen kanların izi vardır, olacaktır.

Aynı durum batılı ülkeler için de geçerli. Kandil'i, Suriye'yi başlarına yıktığımız teröristlerin Batı ülkelerinden daha fazla himaye görmesi, bu devletlerin kendi güvenliklerine yönelik bir tehdittir. Yılan eninde sonunda kendisine uzanan eli de sokar. Teröristin yeri sokaklar değil, döktükleri kanların hesaplarını verecekleri mahkemeler ve hapishanelerdir. Tüm ülkelerden hiçbir ayrım yapmadan terör örgütlerine karşı gerekli tedbirleri almalarını bekliyoruz. Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşı ile ne de husumetle kirletilmesini tasvip etmiyoruz. Anlaşmazlıklarımızı; uluslararası hukuk temelinde, hakkaniyete uygun biçimde, diyalogla çözmek istiyoruz.

'YUNANİSTAN'I ÜZERİMİZE SALANLARIN NİYETLERİNİ BİLİYORUZ'

Mavi Vatan'daki çıkarlarımızı sonuna kadar savunmaktan çekinmeyiz. Ege ve Akdeniz'in ne insan kanıyla ne gözyaşıyla ne de husumetlerle kirletilmesini asla tasvip etmiyoruz. Tüm kalbimizle barış ve huzur istiyoruz. Batı Trakya ve adalara yığılan silahlar bizim için bir anlam ifade etmez. Bizim gücümüz bunun çok ötesinde ama bunun gizli işgal anlamına geldiğini hatırlatırız. ABD'den gelen destekler sizi kurtarmaz. Yunanistan'ı üzerimize salanların niyetlerini biliyoruz. Ülkemiz savunmasından taviz vermeyecek; ama dikkatimizi dağıtmaya yönelik kirli senaryolara da pabuç bırakmayacağız. Bir yandan hadsizlere haddini bildirirken hedeflerimizden sapmayacağız.

'EKONOMİDEKİ GÜÇLENMEYİ YILBAŞINDAN SONRA GÖRECEĞİZ'

Ekonomideki güçlenmeyi yılbaşından sonra hep beraber göreceğiz. İhracatta her ay rekor kırıyoruz. Avrupa büyük sıkıntılar yaşarken havacılık sektörümüz tarihinin en önemli başarılarını yaşıyor. Enerjide zamanında attığımız stratejik adımların meyvelerini topluyoruz. Tüm bunları yaparken de vatandaşlarımızı enflasyon karşısında yalnız bırakmıyoruz. Milletimize sahip çıkıyoruz.

'SOSYAL KONUT KAMPANYASINI KÖTÜLEME YARIŞINA GİRDİLER'

Biz artan kira ve konut fiyatlarını dengelemek ve vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılamak için bir sosyal konut projesini hayata geçirdik. Muhalefet ne yapıyor, çamur atıyor. Bir milyon 170 bin konutu inşa ettikten sonra da sahiplerimize teslim etmişiz. Biz kendimizi ispat etmişiz. Üstelik sosyal konut projemize de rekor düzeyde bir başvuru varken 14 tane büyükşehir belediyesiyle siz ne yaptınız, biraz da onu anlatın. Sosyal konut kampanyasını türlü bahanelerle kötüleme yarışına girdiler.

İnşallah 2023 seçimleri ülkemizdeki pek çok dönüm noktasıyla birlikte takoz siyasetinin de çöp sepetine atıldığı bir milat olacaktır. Ben inanıyorum, 2023 seçimlerini rekor oyla kazanacağız. Bu kadro bu işi başarır, ben size inanıyorum. Ve kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Biz milleten kopuk siyasetçi değiliz unutmayın, milletten kopuk siyasetçi olmaz." .