Mersin’de polisevine bombalı saldırı

Mersin’de dün gece polisevine bombalı araç ile saldırı düzenlendi. 1 polis şehit oldu, 1 polis de yaralandı. İşte detaylar…

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'ndeki polisevine saat 23.00 sıralarında terör saldırısı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre araç içinde bulunan kadın, polis kılığına girerek polisevine sızmaya çalıştı.

Canlı bomba aracı patlattı

Durumu fark eden polisler aracın girmesini engelleyince silahlı çatışma çıktı. Bunun üzerine canlı bomba olduğu öğrenilen kadın aracı patlattı. saldırıda 1 polis memuru şehit oldu. 1 polis de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İkinci bomba imha edildi

Bölgede bomba imha ekipleri kontrollü olarak patlama gerçekleştirerek bir bombayı daha imha etti. Başsavcı Tolgahan Öztoprak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı: 1 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, polisevine kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiği belirtildi. Açıklamada “Ayrıca polisevinin uzağına bırakılan bir bomba düzeneği de kontrollü bir şekilde patlatılmıştır. Olayla ilgisi olduğu değerlendirilen bir şüpheli silahıyla birlikte gözaltına alınmıştır. Saldırıyı düzenleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyuna bilgi verilecektir” denildi.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Mersin ili Mezitli ilçesi Tece Polisevi'ne yapılan saldırıda yaralanan polislerimize Rabbimden acil şifalar diliyorum. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, adlî soruşturma başlatmıştır. Saldırı bütün boyutlarıyla araştırılmakta ve soruşturulmaktadır” ifadelerini kullandı.

Soylu mersin'e hareket etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırının ardından Mersin'e gitmek üzere Ankara'dan ayrıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevine yönelik terör saldırısında bir polisin şehit olduğunu, bir polisin de yaralandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu: “(Mersin'de polisevine terör saldırısı) Bir tespit belli, ikisinin de kırsalcı olduğunu değerlendiriyoruz. Terör örgütü de belli, hangi terör örgütü olduğu” dedi.

Mersin'deki saldırının ardından bir şüpheli, uzun namlulu silahla birlikte yakalandı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevi girişinde gerçekleşen saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

En az 2 saldırganın yaya olarak silahlarıyla birlikte polisevi girişine geldikleri görüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinde siyah sırt çantalı bir kadının polisevi güvenliğine ateş edip kaçtığı görülüyor.

Çıkan çatışmada bir saldırgan kadının yaralanarak yere yattığı, diğer kadın saldırganın çatışmaya devam ettiği görülüyor. Kaçan saldırganın daha sonra aracına dönerek patlamayı gerçekleştirdiği öne sürülüyor.