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Enerji krizi Avrupa'yı sardı! Belçika'da 'ışıksız cuma' protestosu

Belçika'da restoran sahipleri, Tüm Avrupa’da etkili olan enerji krizini protesto etmek için işletmelerinin ışıklarını söndürdü

8 Saat Önce
2022-10-29 09:40:38
Enerji krizi Avrupa'yı sardı! Belçika'da 'ışıksız cuma' protestosu

Belçika'nın Valon Bölgesi'ndeki restoran ve kafe işletmelerini temsil eden Horeca Federasyonunun çağrısıyla, müşteriler yemeklerini ışıksız ortamda yedi.

Enerji krizi nedeniyle yaşanan sorunlar hakkında farkındalık yaratmak için düzenlenen protestoda, çok sayıda restoran saat 20.30'da ışıklarını 5 dakika için kapattı.

ENERJİ KRİZİNİ RUSYA-UKRAYNA SAVAŞ TETİKLEDİ

Belçika'da özellikle Rusya-Ukrayna savaşıyla elektrik ve gaz fiyatları birkaç kat artış gösterdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de eylülde çok sayıda restoran enerji krizi konusunda farkındalığı artırmak için soğuk kahve ve mum ışığında akşam yemeği servis etmişti.

Artan enerji maliyetleri nedeniyle Belçika'da bazı kafeler müşterilerinden zorunlu enerji katkısı almaya başlarken, bazıları da sıcaklığı düşürerek ve müziğin sesini açarak uzun süre oturan kişilerin daha erken kalkmasını sağlamaya çalışmıştı.

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