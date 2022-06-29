En düşük emekli aylığı son dakika! Emekliye yüzde kaç zam yapıldı? En düşük emekli maaşı 3 bin TL mi oldu?

En düşük emekli aylığı son dakika! Ara zam için emekli maaşlarına yapılacak olan oran belirlendi. Milyonlarca insanı ilgilendiren emekli maaşlarının alt sınırı belirlendi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, ne kadar arttı? Emekliye yüzde kaç zam yapıldı? En düşük emekli maaşı 3 bin TL mi oldu? İşte son dakika en düşük emekli maaşı zam haberi...

Ara zam için emekli maaşlarına yapılacak olan oran belirlendi. Milyonlarca insanı ilgilendiren emekli maaşlarının alt sınırı belirlendi. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, ne kadar arttı? Emekliye yüzde kaç zam yapıldı? En düşük emekli maaşı 3 bin TL mi oldu? İşte son dakika en düşük emekli maaşı zam haberi...

En düşük emekli aylığı son dakika!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları gündemdeki yerini aldı. Konuşmasında en düşük emekil maaşıyla ilgili netlik kazanan rakamı açıkladı.

Erdoğan; "Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile biraraya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız." dedi.

Emekliye yüzde kaç zam yapıldı?

5 aylık enflasyon yüzde 35,64 oranında gerçekleşirken emekli maaşlarına yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte netleşecek.

TBMM başkanlığına sunulan en düşük emekli maaşının 3 bin TL'ye yükseltildiği bildirildi. Yapılan açıklamara göre en düşük emekli maaşında yüzde 20 oranında iyileştirme yapılmış oldu.

En düşük emekli maaşı 3 bin TL mi oldu?

Yapılan son dakika açıklamasına göre en düşük emekli maaşı sınırı 2.500 TL'den 3.000TL'ye yükseltildi. Detaylar bekleniyor.