DSİ işçi alımları ne zaman? DSİ işçi alım şartları | 2022 DSİ bekçi alımı başvurusu nereye yapılır?

DSİ işçi alımları ne zaman? DSİ iş ilanları yakından takip ediliyor. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında çalışacak 50 bekçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Resmi Gazete'de de yayımlanan bu açıklamanın detayları, başvuru yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. 2022 DSİ bekçi alımı başvurusu nereye yapılır? DSİ işçi alım şartları nelerdir? İşte detaylar...

DSİ iş ilanları yakından takip ediliyor.Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), taşra teşkilatında çalışacak 50 bekçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Resmi Gazete'de de yayımlanan bu açıklamanın detayları, başvuru yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. 2022 DSİ bekçi alımı başvurusu nereye yapılır? DSİ işçi alım şartları nelerdir? İşte detaylar...

DSİ işçi alımları ne zaman?

DSİ bekçi alımı 25 - 29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi hükmüne göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

Noter huzurundaki kura çekimi; 09.08.2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.

DSİ bekçi alımı başvurusu nereye yapılır?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) bekçi alım başvuru ekranına erişmek için TIKLAYINIZ...

DSİ bekçi alım şartları nelerdir?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları ve belgelendirmeleri gerekmektedir;

2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982 tarihinden sonra doğmuş olmak)

Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak.

Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.

5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik raporuna sahip olmak.

İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.

Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak.

Adaylar, göreve başladıktan sonra 3 (üç) yıl nakil talebinde bulunamayacaklardır.

Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun'un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları taşıyor olmak. diğer bir ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak .