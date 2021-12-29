Dolar bugün neden yükseldi? 29 Aralık Salı dolar fiyatı | 1 dolar kaç TL?

Dolar bugün neden yükseldi? 29 Aralık Salı dolar fiyatı merak ediliyor. Peki ama bugün dolar fiyatlarında ne gibi dalgalanmalar yaşandı? 1 Dolar, 1 Euro, 1 İngiliz Sterlini, 1 Japon Yeni, 1 Riyal, 1 İsveç Kronu kaç TL? İşte detaylar...

Dolar bugün neden yükseldi? 29 Aralık Salı dolar fiyatı merak ediliyor. Peki ama bugün dolar fiyatlarında ne gibi dalgalanmalar yaşandı? 1 Dolar, 1 Euro, 1 İngiliz Sterlini, 1 Japon Yeni, 1 Riyal, 1 İsveç Kronu kaç TL? İşte detaylar...

Dolar bugün neden yükseldi?

Döviz kurundaki dalgalanma devam ediyor. Dolar gün içerisinde 12,50 - 12,60 civarında değişiklik gösterebilir. Gelişmekte olan ülkelerde bu durumun her daim yaşanması doğaldır. Aynı şekilde altında yaşanan değişiklik de, yükselme ve düşme de buna bağlıdır.

Bunun yanı sıra Koronavirüsün getirdiği ekonomik sorunların etkisi de gözlemlenmektedir. Dolardaki dalgalanmalar gün içerisinde değişkenlik gösterir. Bunun yerine dövizin günü veya haftayı kaç ile kapattığına bakmanız daha verimli sonuçlar elde etmenizi sağlar.

29 Aralık Salı dolar fiyatı

1 Dolar - 12,06 TL

1 Euro - 13,63 TL

1 İngiliz Sterlini - 16,18 TL

1 Japon Yeni - 0,10 TL

1 Riyal - 3,21 TL

1 İsveç Kronu - 1,32 TL

İlgili Ekonomi Haberi;

Altının güncel fiyatı | Altın alınır mı? Tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.