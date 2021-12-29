Bugün altın ne kadar? 29 Aralık Çarşamba altın fiyatları

Bugün altın ne kadar? 29 Aralık Çarşamba altın fiyatlarını sizler için derledik. Gram altın alış ve satış fiyatları en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırım yapmak isteyenler bugün çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını araştırıyor. Peki ama bugün altın fiyatları ne durumda? Altın alınır mı? İşte güncel 29 Aralık bugün altın fiyatları...

Bugün altın ne kadar? 29 Aralık Çarşamba altın fiyatlarını sizler için derledik. Gram altın alış ve satış fiyatları en sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırım yapmak isteyenler bugün çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını araştırıyor. Peki ama bugün altın fiyatları ne durumda? Altın alınır mı? İşte güncel 29 Aralık bugün altın fiyatları...

Altın alınır mı?

Altın fiyatlarının ani düşüşü yatırımcıyı üzmemeli. Bir iki ay içerisinde zarar uğramış gibi görünse de ilerleyen süreçlerde altın her zaman için kazandırır. Yıllardır insanlar aslında altını uzun vadeli yatırım aracı olarak değerlendirdi. Bu yıllarda tek fark, fiyatların aniden yükselip artması oldu. Dolayısıyla bir süre beklemek ve imkan dahilinde altın almak her zaman karlı bir kazanç sağlar.

Bugün altın ne kadar?

Gram altının 1025 lira seviyelerinden sonra 701 liradan işlem gördüğü dönemlere doğru ilerledik. Ciddi bir fark görünse de piyasanın dalgalanması, ekonomik kriz içerisinde olağandır. Altının ons diyatı da oldukça düştü. Ons; 1.805,91 lira ve 1.806,34 işlem görüyor.

29 Aralık Çarşamba altın fiyatları

Gram altın

Alış fiyatı: 701,42

Satış fiyatı: 701,52

22 ayar bilezik gramı

Alış fiyatı: 642,97

Satış fiyatı: 661,10

22 ayar altın gramı

Alış fiyatı: 640,91

Satış fiyatı: 671,79

Yarım altın

Alış fiyatı: 2.271,00

Satış fiyatı: 2.374,00

Cumhuriyet altını

Alış fiyatı: 4.553,00

Satış fiyatı: 4.726,00

Çeyrek altın

Alış fiyatı: 1.136,00

Satış fiyatı: 1.185,00

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.