Abdurrahman Dilipak Haber Vakti'nde yayınlanan yazısında “Soylu giderse” hesabının yapıldığını iddia etti. Dilipak, “'Soylu giderse, AK Parti çoğunluğu kaybeder ve hatta dağılır' diye düşünenler de var” diye belirtti.

Yazısında Meclis aritmetiğini de aktaran Dilipak özetle şunları yazdı:

"Mecliste 581 üye var 19 sandalye boş. Şu anda Cumhur ittifakının toplamı 286+48+1=330. Millet İttifakının ise 134+37+2+1 toplam 174 sandalyesi var. HDP 56+ diğerleri 13=69'da buradan, Cumhur ittifakı karşısından 243 milletvekili var. Aradaki fark 87. AK Parti'nin sandalye sayısı 338. Eğer, Millet İttifakı'nın beklentisi yönünde İYİ Partiye AK Partiden 30 milletvekili giderse AK Parti 308'e geriler, İYİ Parti 67'ye yükselir.

Cumhur İttifakı, ''Soylu giderse'' hesabı yapıyor sanki. ''Soylu giderse, AK Parti çoğunluğu kaybeder ve hatta dağılır'' diye düşünenler de var.

Eğer iddia edildiği gibi Fakıbaba sonrası AK Parti'den istifalar devam ederse, tıpkı 74 affından sonra MSP'nin 48 milletvekilinin 24'ünün istifası gibi, 30 milletvekili istifa ederse, Cumhur ittifakına Parlemento'da çoğunluğu kaybettirecek bir süreç başlayabilir. Çünkü bu işler domino etkisi ile çözülmeye giden bir süreci tetikleyebilir. Eğer CHP kontrolü kaybederse onun başına gelecek de aynı akıbet olur.

Mesela, Soylu faktörü farklı bir senaryo çerçevesinde İYİ Parti ve MHP'de çözülmeye sebep olabilir.

Burada kimsenin açıkça dile getirmediği ve herkesin merak ettiği bir konu 3. Bir ittifakın ortaya çıkması. Burada MHP, AK Parti'nin yanında, İYİ Parti Millet İttifakı'nda. Soylu, AK Parti'den aday gösterilmeyeceği görevden alınacağını düşünürse AK Parti'den bir grub kuracak kadar milletvekili ile ayrılabilir. .. Soylu'nun ayrılması, İYİ Parti ve MHP'deki dengeleri de değiştirir. Yani sadece Cumhur ittifakını değil, Millet ittifakını zora sokar.