Didem Didar Balcı olayı nedir? Twitter Didem Didar Balcı neden gündem oldu?

Didem Didar Balcı olayı nedir? Twittter'da doktorlara yapılanlardan dolayı 'doktor' etiketinin açıldığını görmüştük. Bu sefer doktor etiketi 'Didem Didar Balcı'nın hakaretleri nedeniyle açıldı. Peki Twitter Didem Didar Balcı neden gündem oldu? İşte merak edilen detaylar..

Didem Didar Balcı olayı nedir? Twittter'da doktorlara yapılanlardan dolayı "doktor" etiketinin açıldığını görmüştük. Bu sefer doktor etiketi "Didem Didar Balcı"nın hakaretleri nedeniyle açıldı. Peki Twitter Didem Didar Balcı neden gündem oldu? İşte merak edilen detaylar..

Didem Didar Balcı olayı nedir?

Twitter'da "didemdidarbalcı" etiketi açıldı ve bu isim hakkında birçok yorum yapıldı. Videosu çekilen Didem Didar Balcı, hastasıyla bir tartışmaya giriyor. Soru soran hastaya karşılık olarak Balcı;

"İşim var sana ne, sana hesap mı vereceğim, sen kimsin?" sözlerini kullandığı görünüyor. Ardından yardımcı olmak ve tartışmayı dindirmek isteyen bir kadın hastaya da, "niye dokunuyorsun bana, dokunamazsın bana. Karışma ya sana ne, bu ne manyaklıktır doktora dokunmak konuşmak falan." şeklinde tepki veriyor.

Giden kadının ardından Balcı; "Seni mahkemeye veririm görürsün, 10 bin lliran varsa ödersin görürsün." diyerek bağırdı.

Twitter Didem Didar Balcı neden gündem oldu?

Hastanın soru sormasına karşın verdiği yanıtlar ve bağarmaları nedeniyle Dr. Didem Didar Balcı, Twitter gündemine oturdu.