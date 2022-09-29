Kabe'de LGBT bayrağı olayı nedir? PixelHelper hesabı kapatıldı mı?

Kabe'de LGBT bayrağı olayı nedir? Bilgisayar üzerinden Kabe fotoğrafını renklendiren, sadece bununla da kalmayıp kutudan bir Kabe yaparak lgbt renklerine boyayan 'piksel harper' hesabı gündeme oturdu. Renkli Kabe olayı nedir? PixelHelper hesabı kapatıldı mı? Boyanmış Kabe fotoğrafları ve detaylar..

Kabe'de LGBT bayrağı olayı nedir? Bilgisayar üzerinden Kabe fotoğrafını renklendiren, sadece bununla da kalmayıp kutudan bir Kabe yaparak lgbt renklerine boyayan "piksel harper" hesabı gündeme oturdu. Renkli Kabe olayı nedir? PixelHelper hesabı kapatıldı mı? Boyanmış Kabe fotoğrafları ve detaylar..

Kabe'de LGBT bayrağı olayı nedir?

Almanya'nın kassel şehrinde balondan süslenmiş bir Kabe dünyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada "pixelhelper" ismiyle bir kullanıcı, "Kabe'yi, Kur'an'ı, Hz İbrahim ile İslam'ı, lgbt'ye göre reforme etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hesap üzerinden birçok fotoğraf paylaşıldı. Bunun üzerine hesabın kapatılması için bir kampanya başlatıldı.

PixelHelper hesabı kapatıldı mı?

LGBT aleyhine herhangi bir paylaşım yapılması durumunda kullanıcılara sansür ve yasak getiren Instagram, binlerce şikayet gelmesine rağmen henüz hesap için bir işlem başlatmadı.

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