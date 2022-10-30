Deniz Demir ne dedi? TRT haber spikeri Deniz Demir kovuldu mu? Cumhuriyetin 99. yılı adına konuşma yapan TRT haber spikeri Deniz Demir'in sözleri gündem oldu. İşte o sözler...

Deniz Demir ne dedi? TRT haber spikeri Deniz Demir kovuldu mu? Cumhuriyetin 99. yılı adına konuşma yapan TRT haber spikeri Deniz Demir'in sözleri gündem oldu. İşte o sözler...

Deniz Demir ne dedi?

TRT haber spikeri Deniz Demir Cumhuriyet kutlamaları için bir anda akıştan çıkarak konuşma yapmaya başladı ve sözleri gündemde çok konuşuldu. Demir;

"Bizi ümmet olmaktan çıkarıp birey olma bilincini, Cumhuriyet aydınlığı ilmini armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi sevgi ve saygı ile anarken büyük Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşasın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hoşçakalın" dedi.

TRT haber spikeri Deniz Demir kovuldu mu?

İnternet üzerinden en çok araştırılan soru "TRT haber spikeri Deniz Demir kovuldu mu?" sorusu oldu. Fakat henüz spikerin işten çıkarılmasına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.