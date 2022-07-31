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TIMETURK / GÜNDEM / Hangi şehirlerin Milli Eğitim Müdürü değişti? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişti

Hangi şehirlerin Milli Eğitim Müdürü değişti? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişti

Hangi şehirlerin Milli Eğitim Müdürü değişti? Mahmut ÖZER MEB'de değişimlere devam ediyor. Aldığı kararlarla gündeme gelen Özer, 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişeceğini belirtti. Peki 21 il hangisi? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişti.

3 Saat Önce
2022-07-31 21:00:45
Hangi şehirlerin Milli Eğitim Müdürü değişti? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişti

Mahmut ÖZER MEB'de değişimlere devam ediyor. Aldığı kararlarla gündeme gelen Özer, 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişeceğini belirtti. Peki 21 il hangisi? 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişti.

Hangi şehirlerin Milli Eğitim Müdürü değişti?

1-Denizli

2-Muğla

3-Bitlis

4-Karaman

5-Aydın

6-Niğde

7- Gümüşhane

8- Iğdır

9- Çankırı

10-Erzurum

11-Van,

12-Afyon,

13-Ordu

14-Aksaray

15- Şanlıurfa

16-Sinop

17- Zonguldak

18-Tunceli

19-Kars

20-Rize

21-Kocaeli

Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı?

Özellikle Ağustos ayında listede ismi bulunan illerin il milli eğitim müdürlerinin peyderpey görevden alınması bekleniyor.

Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol Görevden Alındı.

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