Hangi şehirlerin Milli Eğitim Müdürü değişti? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişti
Hangi şehirlerin Milli Eğitim Müdürü değişti? Mahmut ÖZER MEB'de değişimlere devam ediyor. Aldığı kararlarla gündeme gelen Özer, 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişeceğini belirtti. Peki 21 il hangisi? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişti.
2022-07-31 21:00:45
Mahmut ÖZER MEB'de değişimlere devam ediyor. Aldığı kararlarla gündeme gelen Özer, 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişeceğini belirtti. Peki 21 il hangisi? 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişti.
Hangi şehirlerin Milli Eğitim Müdürü değişti?
1-Denizli
2-Muğla
3-Bitlis
4-Karaman
5-Aydın
6-Niğde
7- Gümüşhane
8- Iğdır
9- Çankırı
10-Erzurum
11-Van,
12-Afyon,
13-Ordu
14-Aksaray
15- Şanlıurfa
16-Sinop
17- Zonguldak
18-Tunceli
19-Kars
20-Rize
21-Kocaeli
Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı?
Özellikle Ağustos ayında listede ismi bulunan illerin il milli eğitim müdürlerinin peyderpey görevden alınması bekleniyor.
Yalova İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Yeniyol Görevden Alındı.
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