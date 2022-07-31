Hangi şehirlerin Milli Eğitim Müdürü değişti? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişti

Hangi şehirlerin Milli Eğitim Müdürü değişti? Mahmut ÖZER MEB'de değişimlere devam ediyor. Aldığı kararlarla gündeme gelen Özer, 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişeceğini belirtti. Peki 21 il hangisi? Hangi Milli Eğitim Müdürü görevden alındı? 21 ilde Milli Eğitim Müdürleri değişti.