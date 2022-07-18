Cübbeli Ahmet'ten kaset tehdidine yanıt

Ahmet Mahmut Ünlü, kendisine kaset tehdidinde bulunan Saadeddin Ustaosmanoğlu’na yanıt verdi.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendisini tehdit eden Saadeddin Ustaosmanoğlu hakkında konuştu.

Saadeddin Ustaosmanoğlu'nun açıklamaları üzerine Odatv'ye konuşan Ahmet Mahmut Ünlü bu açıklamaları ciddiye almadığını belirterek, 'Mahmut Efendi'nin cenazesinde mehdi oradaydı namaz kıldı. İşte efendim Mahmut Efendi tabuttan bir teveccüh etti, Tayyip Bey sessiz duruma döndü mealinde şeyler söyleyen bir kişiyi ben ciddiye almıyorum, muhatap almıyorum' dedi.

Cübbeli Ahmet, Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, kendisine yönelik "Erkeksen şeyhliğini ilan et, et de kasetlerini patlatalım" ifadelerini kullanan İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadettin Ustaosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Ünlü, savcılık başvurusunun yanı sıra videoya erişimin engellenmesi için de sulh ceza hakimliğine başvurdu.