Ustaosmanoğlu'ndan Cübbeli Ahmet'e ''elimizde kasetin var'' tehdidi!

İsmailağa Cemaati'nin vefat eden lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'yü 'elimizde kasedin var' diyerek tehdit etti.

Ustaosmanoğlu, 'nisa taifesinden (kadınlar topluluğu) olan bu topluluğu Endonezya'ya gönderdiğini biliyoruz, bu konuda cemaatine açıklama yapmayı düşünüyor musun yoksa biz mi uyandıralım?' dedi.

Saadeddin Ustaosmanoğlu, Ahmet Mahmut Ünlü'nün kasetleri bulunduğunu bunları açıklayacaklarını söyledi.

YouTube üzerinden video yayımlayan Saadeddin Ustaosmanoğlu, bu videodaki açıklamalarının fragman olduğunu, henüz filmin başlamadığını belirtti.

Ahmet Mahmut Ünlü'nün Endonezya'dan kadın misafirleri geldiğini öne süren Saadeddin Ustaosmanoğlu, aracı olan kişinin adının verip bunun ayrıntılarını anlatacaklarını söyledi.

Ustaosmanoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

'Diyoruz ki Cübbeli Ahmet Mahmut'a 'erkeksen şeyhliğini ilan et, et de kasetlerini patlatalım' diyoruz. Endonezya'nın Java şehrinde oturan Seyid Nefel Kaf'ı tanıyor musun? Bunun cevabını ver.'

'Bu Nefel Kaf'ın sana getirdiklerini biz mi açıklayalım, sen mi açıklayacaksın? Nefel Kaf'ın getirdiği kişileri kimin evinde misafir ettiğini sen mi açıklayacaksın biz mi açıklayalım? Kaf'ın getirdiği nisa taifesinden (Kadın topluluğu) olan bu misafirleri 3 ay sonra Endonezya'ya gönderdiğini biliyoruz. Bunları sen mi açıklayacaksın biz mi açıklayalım?'

Konuyla ilgili otelin ismini de vereceğini söyleyen Ustaosmanoğlu, 'Kahire'de aradığını bulamayınca Lübnan'a gittiğini ve Lübnan'da ne yaptığını da biliyorum' dedi. .