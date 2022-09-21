Cipten 'acil durum sinyali' alındı; sürücüsü ölü bulundu

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde acil durum sistemi (SOS) sinyali alınan cip, ekipler tarafından 300 metrelik uçurumda bulundu. Kazada, cipin sürücüsü Maruf Zenbil’in (45) hayatını kaybettiği belirlendi.

İlçenin Ballı Mahallesi'nde dün gece saatlerinde plakası öğrenilemeyen cipten, kaza anında otomatik olarak acil durum sistemi sinyali alan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, harekete geçti. 'GPS' aracılığıyla cipin yeri belirlendi. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, takla atarak 300 metrelik uçuruma yuvarlandığı tespit edilen cipin sürücüsü Maruf Zenbil'in hayatını kaybettiğini saptadı. Hurdaya dönen araç çekiciyle çıkarıldı. Zenbil'in cansız bedeni ise savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna konuldu.

DHA

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