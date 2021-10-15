Cihat Yaycı’nın açıklamaları Yunan medyasında gündem oldu!

TÜRK DEGS Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı’nın “Tembel Yunanlılar Türklerle Savaşamaz” sözleri Yunan medyasında geniş yer buldu.

WeeklyNews, Bahalo News, Ant1 News, Lykavitos, Capital.gr, Defencenet.gr, Alphafreepress, Palo gibi Yunanistan'ın önde gelen onlarca haber ve medya platformu Cihat Yaycı'nın “Tembel Yunanlılar bizimle savaşamaz” sözlerini manşetlerine taşıdı.

Mavi Vatan'ın geliştiricisi Cihat Yaycı'nın sözleri, Yunanistan'ın önde gelen spor bülteni sportime.gr adlı sitede dahi gündem oldu.

sportime.gr, yayınlaıdğı haberde, "Bu sözler Yunan hava kuvvetlerine karşı Türk hava kuvvetlerini öven Yaycı'nın kışkırtıcı açıklamalarından sadece biriydi." ifadeleri kullanıldı.

Yunan haber sitesi Lykavitos, Yaycı'nın açıklamalarına “Türk subayı, Ege ve Doğu'da dengeleri değiştirmesi beklenen Yunanistan-Fransa savunma anlaşması ve ülkemizin donanımı hakkında yorum yaptı.” diyerek tepki gösterdi.

Defencenet.gr sitesi ise, “Yaycı, kışkırtıcı bir şekilde Yunanlıları "tembel" ve Yunanistan'ı Türkiye ile savaşmaktan "yetersiz" olarak nitelendirdi.” ifadelerini kullandı.

CİHAT YAYCI NE DEMİŞTİ?

Cihat Yaycı TVNET canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, 'Yunanistan gibi tembel, sadece laf yapan, paradan ve tatilden başka bir şey düşünmeyen milletlerin bizi anlaması ve bizimle savaşması mümkün değildir.' ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.