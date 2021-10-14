Cihat Yaycı: Türk vatandaşları Yunan milli marşının Türkçesini okusun!

Emekli tümamiral Cihat Yaycı, katıldığı televizyon programında Yunan milli marşı ile ilgili çarpıcı gerçeklere değindi.

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı ve TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye ile Yunanistan ilişkilerine ilişkin TVNET canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Olympiakos Başkanının "Şehrimizde kazandığımız bu zafer çok anlamlı" açıklamasına değinen Yaycı, “Bir Yunan futbol kulübünün başkanının aklında bu varsa, Yunan devletini yönetenlerin ve askerin aklında da hep bu vardır. Yunan milli marşında “Daha fazla Türk kanı, daha fazla Türk kanı” ifadeleri vardır. Aslında bütün vatandaşlarımızın Yunan milli marşının Türkçe tercümesini okumasını tavsiye ederim.” ifadelerini kullandı.

Yaycı daha sonra sözlerine şöyle devam etti.

“1919'da aynı çılgınlığa soyunan Yunanistan, ordusunu telef etmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusu, Yunan ordusunu bitirmiştir. Yunan ordusu diye bir şey kalmamıştır. Ama allem etmiş kallem etmişlerdir ordusuz Yunanistan Lozan anlaşmasıyla Yunan topraklarını büyütmüştür.”

İşte Cihat Yaycı'nın her vatandaşın okumasını tavsiye ederim dediği Yunan Milli Marşı'nın Türkçe tercümesi:

Derin okyanus, işte böyle uğuldasın isterdim.

Ve dalgasında boğulsun, her Türk tohumu.

Neden muharebeye yavaşladı bir an?

Neden azaldı dökülen kan?

Hem palaskalar, hem kılıçlar

Etrafa saçılmış beyinlere,

Baştan başa yarılmış kafataslarına,

Kımıl kımıl oynayan iç organlarına bulanmış

Köpekler azalıyordu

Ve Allah diye bağırıyorlardı, Allah!

Fakat Hristiyanların dudakları daha doğruydu

Ateş diye bağırıyorlardı ateş!

Aslanlar gibi vuruşuyorlardı.

Hep ateş! diye bağırıyorlardı.

Ve pislikler ölüyorlardı,

Allah diye böğürerek.

Pis kanları nehir olmuş

Ovada akmakta

Masum otlar su yerine

Kan içmekte

En cesurları sarsıldı

Kör adımlarıyla

Korint'ten kovuldular.

Saklandılar ve kaçtılar.

Ölüm, meleğini gönderir,

Kıtlık ve hastalıkla dolar

İskelete benzer şekilleri,

Yürürler öyle yan yana.

Çimlerin üzerinde uzanıyor

Ve her yerde ölüyorlardı

Sefil ve umutsuzca

Bu terk edilmiş sefil artıklar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.