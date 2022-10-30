Cihat Yaycı: Kıtlık olacak, fiyatlar çok yükselecek

Doç. Dr. Cihat Yaycı, Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya almasını değerlendirdi.

Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya alması tüm dünyada endişe ile karşılandı. Enerji krizinin yaşandığı bu süreçte Rusya'nın kararıyla tahıl krizi de kapıya dayandı. Emekli amiral Doç. Dr. Cihat Yaycı Rusya'nın oldukça kritik olan bu kararını değerlendirdi.

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, TV100 ekranlarında konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KITLIK OLACAK, FİYATLAR ÇOK YÜKSELECEK"

Yaycı “Bundan sonra artık müzakere yok, anlaşma olmaz. Sadece Türkiye değil dünya başta ayçiçek, buğday, arpa ve diğer tarım ürünleri konusunda çok ciddi sıkıntıya hazırlıklı olmalıdır. Bir kıtlık olacak, fiyatlar çok yükselecek. Tahıl koridoru konusunda atacağı bir adım yok. Israr etse de sorunu çözebilecek durum yok çünkü anlaşmanın tarafı anlaşmadan çekildi” ifadelerini kullandı.

"SABOTAJ DÜZENLENİRSE VALLAHİ DONARIZ"

Türk Akımı'na ilişkin ise Yaycı “Kuzey Akım boru hattına bir takım bir şeyler olduğunda ‘Türk Akımı'na dikkat, Ukrayna ve Bulgaristan civarında tedbir alınması lazım, Türk Akımı'na sabotaj düzenlenebilir' diye uyarıda bulunmuştum. Sabotaj düzenlenirse vallahi donarız” dedi. .