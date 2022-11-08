Cihan Kolivar tutuklandı mı? Cihan Kolivar ekmek olayı nedir? ekmek üreticileri sendikası başkanı Cihan koli var katıldığı bir televizyon programında kurduğu cümle yüzünden gözaltına alındı. Sosyal medyada gündem olan Kolivar'ın sözleri, tartışmaya neden oldu. Peki Cihan Kolivar ne dedi? İşte detaylar...

Cihan Kolivar tutuklandı mı? Cihan Kolivar ekmek olayı nedir? ekmek üreticileri sendikası başkanı Cihan koli var katıldığı bir televizyon programında kurduğu cümle yüzünden gözaltına alındı. Sosyal medyada gündem olan Kolivar'ın sözleri, tartışmaya neden oldu. Peki Cihan Kolivar ne dedi? İşte detaylar...

Cihan Kolivar ekmek olayı nedir?

Maliyet artışı gerekçesi ile İstanbul'da ekmeğin fiyatı 7.5'ye yükselecekti. Konu ile ilgili Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar açıklama yaptı. Kolivar maliyetlerini yükseldiğini dile getirerek;

"İster hükümet ister cumhurbaşkanı engel olmaya kalksın buna kimse engel olamaz" sözlerini kullandı.

'Ekmek aptal toplumların temel gıdasıdır'

Daha sonra Habertürk TV'de Afşin Yurdakul'un sunmuş olduğu yayına bağlanan kolivar; "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" dedi.

Cihan Kolivar neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Cihan Kolivar hakkında TCK 301/1 maddesi uyarınca soruşturma başlatarak gözaltı kararı çıkardı.

TCK 301/1 maddesi nedir?

Savcılıktan kolivar'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapıldı. Savcılıktan yapılan açıklamada;

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından; Habertürk isimli televizyon kanalında 07.11.20222 tarihli programda Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle TCK 301/1 maddesi uyarınca resmen başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla gözaltına alınmıştır." sözlerine yer verildi.

Cihan Kolivar tutuklandı mı?

Sarf ettiği sözler nedeniyle gözaltına alınan Cihan kolivar'ın tutuklanıp tutuklamadı henüz netleşmedi.