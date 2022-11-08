Selim Yalçınkaya olayı detayları | Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

Selim Yalçınkaya olayı detayları ortaya çıkıyor. Müge Anlı'nın programına katılan Nesibe Yalçınkaya, oğlunun katilini bulmak istiyor. Son bölümde işlerin karışmasının ardından Nesibe Yalçınkaya, Selim Yalçınkaya ve gelinleri Derya gündem oldu. Peki ama Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü? İşte detaylar...

Selim Yalçınkaya olayı detayları ortaya çıkıyor. Müge Anlı'nın programına katılan Nesibe Yalçınkaya, oğlunun katilini bulmak istiyor. Son bölümde işlerin karışmasının ardından Nesibe Yalçınkaya, Selim Yalçınkaya ve gelinleri Derya gündem oldu. Peki ama Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü? İşte detaylar...

Selim Yalçınkaya olayı detayları

Bir çocuk babası 23 yaşındaki Selim Yalçınkaya'nın ölümünün ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Oğlu için Müge Anlı'ya katılan Nesibe Yalçınkaya, konu ile ilgili gelini Derya'yı suçladı.

11 Ağustos'ta Ankara'nın Mamak ilçesinde oturduğu evin garajında, başına sert bir cisimle vurularak öldürülen Selim Yalçınkaya cinayeti hala çözülmüş değil.

Gelin Derya'nın açıklaması

Derya konuyla ilgili; "Bahsi geçen ve eski kayınpederimin öldürdüğü Erdoğan'la konuşmam oldu ama ben ona sevgili gibi yazmadım. O bana 'canım' diyordu. Ben, Erdoğan'ın eski kayınpederimle ve Selim'le bir olarak bana oyun kurduklarını düşündüm" dedi.

Programın ilerleyen saatlerinde sözlü tartışma fiziksele dönünce yayın anında kesildi.

Selim Yalçınkaya'yı kim öldürdü?

İddiaların odağında olan Derya konuyu reddederken, konuyu açıklamak için net bir şeyler söylemedi. Selim Yalçınkaya'nın katili henüz belli değil.

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