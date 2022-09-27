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CHP’nin ‘tutuklu gazeteciler’ raporunda terörist Dilşah Ercan da var

CHP'nin resmi web sitesinde yer alan ‘tutuklu gazeteciler’ raporunda Mersin saldırısını düzenleyen ve yakalanan terörist Dilşah Ercan da bulunuyor. İşte detaylar…

3 Saat Önce
2022-09-27 13:51:13
CHP’nin ‘tutuklu gazeteciler’ raporunda terörist Dilşah Ercan da var

Dün Mersin'de ülke gündemini sarsan bir saldırı düzenlendi. 2 terörist tarafından polisevine silahlı saldırı düzenlendi. 1 polis şehit oldu, 1 polis ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerden biri canlı olarak ele geçirildi. Teröristin isminin Dilşah Ercan olduğu bildirildi.

CHP'nin resmi web sitesinde yayınlanan ‘tutuklu gazeteciler' raporunda terörist Dilşah Ercan'ın isminin gazeteci olarak yer alması dikkat çekti.

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