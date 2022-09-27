Mersin’de ne oldu? Mersin’de kim saldırı yaptı, kaç şehit var?

Son dakika Mersin’de bombalı saldırı haberlerinin ardından Mersin’de neler yaşandığı merak ediliyor. Mersin’de neler oldu? Mersin’de saldırıyı kim düzenledi? Mersin’de kaç şehit var? İşte detaylar…

Ülke gündeminde konuşulan Mersin'de bombalı saldırı olaylarının detayları araştırılıyor. Peki Mersin'de neler yaşandı? Mersin'de kim saldırı düzenledi? Mersin'deki bombalı saldırıyı hangi örgüt yaptı? Mersin'de kaç polis şehit edildi, yaralandı?

Mersin'de neler oldu?

Mersin'in Mezitli ilçesinde yer alan polisevine saldırı düzenlendi. Saldırıyı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tüm detaylarıyla anlattı. Soylu, şu ifadelerle Mersin'de saldırıyı anlattı:

Saat 22.42 civarında, yaklaşık 1-1,5 yıl önce hizmete giren polisevine bir terör saldırısı düzenlendi. İl Emniyet Müdürümüzle hemen temas ettik ve burada olayın nasıl cereyan ettiği konusunda ilk bilgileri almış olduk. 2 kadın terörist, çantalarıyla birlikte anlaşılıyor ki daha önce tespit ettikleri bir şekilde hemen orda polisin nöbet tuttuğu kulübeye yönelerek ateş ediyorlar ve orada bir çatışma çıkıyor. Çatışma devam ederken hemen bu bölgeye yakın 4 bekçi arkadaşımız bir araçla acil bir şekilde intikal ettikten sonra 2 teröristle birlikte onlar da çatışmaya gidiyorlar. 2 kadın terörist bu çatışmalar esnasında yaralanıyorlar. Ardından çatışma devam ederken iki ayrı patlama sesi geliyor. İki ayrı patlama sesi de kendi sırtlarına koymuş oldukları ve patlayıcı olan, yaralanınca kaçamayacaklarını anlayınca kendilerini patlatıyorlar. Bu esnada bir polis memuru arkadaşımız ağır yaralanıyor. Ötekisi de yaralanıyor ama diğer polis memurumuz kadar ağır bir yara değildi. Ağır yaralanan polis memuru arkadaşımızı hastaneye götürüyorlar ama maalesef kurtarılamıyor, şehit oluyor. Yaralı polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmuyor.

Mersin'de saldırıyı kim yaptı?

Mersin'de polisevine saldırıyı düzenleyenin 2 kadın terörist olduğu belirlendi. Hangi örgütün failleri yönlendirdiği ise merak konusu. Soylu, Mersin'deki saldırıyı hangi örgütün yaptığına dair şu açıklamayı yaptı:

"Terör örgütü de belli, hangi terör örgütü olduğu. Türkiye üzerine bu terör örgütlerinin oyun kurmasına vesile olanlar, onları destekleyenler, onlar üzerinden Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışanlar bilmelidir ki Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye'yi bu konuda sınamaya çalışanların ortaya koymuş oldukları bütün bu kötülükleri kendilerine ters yüz edecek Türkiye'nin gücü de kudreti de var. Neredeyse yok olmaya mahkum olan bir terör örgütü Kuzey Irak'ta da, Suriye'de de sıkışan bir terör örgütü elbette ki sıkıştığı alanda kendisine yeni bir süreç oluşturmak ister ama biz buna müsaade etmeyiz. Milletimiz bu konuda emin olsun arkadaşlarımız gereğini yerine getirdiler. Tekrar geçmiş olsun, başsağlığı dileklerimi iletiyorum."