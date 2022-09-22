Çekiçli cinayet; 'Amacım ağzını kırmaktı'

Ankara'da, kahvehane işletmecisi Hasan Hüseyin Akkuş'u başına çekiçle vurarak öldüren Volkan Aydın ve azmettirici olduğu iddia edilen Akuş'un ortağı Örsan Ceyhun Aslan'ın yargılanmasına başlandı. Sanık Aydın, Akkuş'u öldürdüğünü kabul ederek, 'Amacım öldürmek değildi, bana küfür eden ağzını kırmaktı' dedi.

Olay, 4 Ocak 2022 tarihinde Çankaya ilçesi Göktürk Mahallesi Seyran Caddesi'nde meydana geldi. Hasan Hüseyin Akkuş, caddedeki kıraathanenin alt katında kanepenin üzerinde hareketsiz bulundu. İhbarla bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, Akkuş'un hayatını kaybettiğini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrası, cinayeti işlediği tespit edilen Volkan Aydın hakkında 'nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, öldürülen Akkuş'un ortağı Örsan Ceyhun Aslan hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'iş yeri dokunulmazlığını ihlale azmettirme' suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'BİR ANDA ÇEKİCİ ALARAK VURMAYA BAŞLADIM'

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Volkan Aydın, tutuksuz sanık Örsan Ceyhun Aslan ile taraf avukatları katıldı. Savunmasını yapan sanık Volkan Aydın, ölen Akkuş ile ortağı Aslan'ın işlettiği kahvehaneye bazı günler oyun oynamak ve alkol almak için gittiğini, olaydan bir gün önce iki ortağın kavgasını ayırmak isterken Akkuş'un kendisine küfür ettiğini iddia ederek, "Hasan bana küfür edince ben de kendisine vurdum, o esnada düştü. Bunun üzerine beni oradan uzaklaştırdılar. Bir gün sonra Hasan ile konuşmak için akşam saatlerinde kahvehaneye gittim, kapı açıktı, içeride kimse yoktu. Alt katta Hasan'ı gördüm, bana neden küfür ettiğini sorunca aynı ifadeleri kullanmaya başladı. O sırada yerde duran çekiç gözüme takıldı. Bir anda çekici alarak vurmaya başladım. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Niyetim öldürmek değil, bana küfür eden ağzını kırmaktı" dedi. Sanık Aydın, olayın ani geliştiğini kimseni kendisini azmettirmediğini de sözlerine ekledi.

TARTIŞMADAN SONRA ARAYIP 'ONU ÖLDÜRECEĞİM' DEDİ

Tutuksuz yargılanan sanık Örsan Ceyhun Aslan, öldürülen Akkuş ile ortak olduklarını, kahvehanenin devri konusunda aralarında anlaşmazlık bulunduğunu belirterek, "Olaydan bir gün önce kahvenin devri konusunda ortağımla tartıştık. Sanık Volkan ayırmak isterken Hasan küfür etti. O da onu iterek düşürdü. Kahvehanedekilerle birlikte Volkan'ı dışarı çıkardık, yaptığının yanlış olduğunu söyledim. Daha sonra Volkan beni arayarak, Hasan'a yönelik küfürler savurdu ve onu öldüreceğini söyledi. Ben de kendisine kızdım. Bir gün sonra garson, alt katta Hasan'ı kanlar içinde buldu. Olayla ilgili bilgim bu kadar. Suçlamaları kabul etmiyorum. Kimseyi azmettirmedim" dedi. Sanık savunmalarının ardından tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, Volkan Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. DHA .