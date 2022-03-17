DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mardin'deki tarihi konak yemek okulu olacak
Köpek için tartıştığı çifti vurdu
Cadde ortasında 1 kişiyi öldüren Ülkü Ocakları eski İl Başkanı tutuklandı
Fed Başkanı Powell’dan enflasyon açıklaması
Kamyoncular Washington’u kuşattı!
Kremlin'den ABD'ye tepki
Instagram'a ebeveyn denetimleri geliyor
Barcelona: Yarın final gibi bir maç var
Selçuklu börkü dünyanın her yerinden talep görüyor
Bazı il ve ilçelerde kar nedeniyle eğitime ara verildi
Narkotik'ten, 'uyuşturucu kullanım yaşı' haberine ilişkin açıklama
Yıldırım'da kentsel dönüşüm hamlesi
Biden: Putin bir savaş suçlusu
Bakan'dan enflasyon açıklaması
Bakan Murat Kurum: Bu alanda Çin'den sonra dünyada ikinciyiz

TIMETURK / GÜNDEM / Cadde ortasında 1 kişiyi öldüren Ülkü Ocakları eski İl Başkanı tutuklandı

Cadde ortasında 1 kişiyi öldüren Ülkü Ocakları eski İl Başkanı tutuklandı

Mersin'de Cadde ortasında kavga ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan'ı tabancayla vurarak öldüren Ülkü Ocakları eski İl Başkanı Çağrı Ü., tutuklandı.

2 Saat Önce
2022-03-17 00:34:52
Cadde ortasında 1 kişiyi öldüren Ülkü Ocakları eski İl Başkanı tutuklandı

Olay, dün öğle saatlerinde Toroslar ilçesi Kuvayı Milliye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, eski Ülkü Ocakları İl Başkanı Çağrı Ü. ile caddede karşılaştığı 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesiyle Çağrı Ü., tabancasını çıkarıp ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 4 kişiden Emrullah Kaplan, hayatını kaybetti. Kavgaya karışanlar kaçarken, olayda darp sonucu yaralanan Çağrı Ü. ise Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından gözaltına alındı. Polis, kavgada Çağrı Ü.'yü darbettikleri öne sürülen H.C.A., A.B. ve İ.Y. de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Çağrı Ü. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla bırakıldı. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş