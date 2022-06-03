Bugünkü altın fiyatları ne kadar yükseldi? 3 Haziran Cuma altın fiyatları

Bugünkü altın fiyatları ne kadar yükseldi? Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Peki ama 3 Haziran Cuma altın fiyatları ne kadar yükseldi? Düne göre 10 TL'lik artış yaşanan altın fiyatlarının güncel listesi aşağıda yer alıyor....