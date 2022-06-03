Bugünkü altın fiyatları ne kadar yükseldi? 3 Haziran Cuma altın fiyatları
Bugünkü altın fiyatları ne kadar yükseldi? Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Peki ama 3 Haziran Cuma altın fiyatları ne kadar yükseldi? Düne göre 10 TL'lik artış yaşanan altın fiyatlarının güncel listesi aşağıda yer alıyor....
2022-06-03 10:55:22
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Peki ama 3 Haziran Cuma altın fiyatları ne kadar yükseldi? Düne göre 10 TL'lik artış yaşanan altın fiyatlarının güncel listesi aşağıda yer alıyor....
Bugünkü altın fiyatları ne kadar yükseldi?
Gram altın
- Alış fiyatı: 989,30 TL
- Satış fiyatı: 989,49 TL
22 ayar bilezik gramı
- Alış fiyatı: 899,64 TL
- Satış fiyatı: 905,77 TL
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 6.425,00 TL
- Satış fiyatı: 6.480,00 TL
Yarım altın
- Alış fiyatı: 3.217,00 TL
- Satış fiyatı: 3.252,00 TL
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.609,00 TL
- Satış fiyatı: 1.625,00 TL
Reşat altın
- Alış fiyatı: 6.457,47 TL
- Satış fiyatı: 6.512,95 TL
18 ayar altın
- Alış fiyatı: 722,19 TL
- Satış fiyatı: 722,33 TL
Dünkü altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız...
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