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Bugünkü altın fiyatları ne kadar yükseldi? 3 Haziran Cuma altın fiyatları

Bugünkü altın fiyatları ne kadar yükseldi? Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Peki ama 3 Haziran Cuma altın fiyatları ne kadar yükseldi? Düne göre 10 TL'lik artış yaşanan altın fiyatlarının güncel listesi aşağıda yer alıyor....

3 Saat Önce
2022-06-03 10:55:22
Bugünkü altın fiyatları ne kadar yükseldi? 3 Haziran Cuma altın fiyatları

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Peki ama 3 Haziran Cuma altın fiyatları ne kadar yükseldi? Düne göre 10 TL'lik artış yaşanan altın fiyatlarının güncel listesi aşağıda yer alıyor....

Bugünkü altın fiyatları ne kadar yükseldi?

Gram altın

  • Alış fiyatı: 989,30 TL
  • Satış fiyatı: 989,49 TL

22 ayar bilezik gramı

  • Alış fiyatı: 899,64 TL
  • Satış fiyatı: 905,77 TL

Cumhuriyet altını

  • Alış fiyatı: 6.425,00 TL
  • Satış fiyatı: 6.480,00 TL

Yarım altın

  • Alış fiyatı: 3.217,00 TL
  • Satış fiyatı: 3.252,00 TL

Çeyrek altın

  • Alış fiyatı: 1.609,00 TL
  • Satış fiyatı: 1.625,00 TL

Reşat altın

  • Alış fiyatı: 6.457,47 TL
  • Satış fiyatı: 6.512,95 TL

18 ayar altın

  • Alış fiyatı: 722,19 TL
  • Satış fiyatı: 722,33 TL

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