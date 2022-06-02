2 Haziran altın ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları listesi
2 Haziran altın ne kadar yükseldi? Altın fiyatları düne göre yükseliş gösterdi. Dalgalanan fiyatlar yatırımcıyı meraka düşürdü. Peki ama bugün altın ne kadar? Güncel altın fiyatları listesi....
2022-06-02 10:31:29
Altın fiyatları düne göre yükseliş gösterdi. Dalgalanan fiyatlar yatırımcıyı meraka düşürdü. Peki ama bugün altın ne kadar? Güncel altın fiyatları listesi....
2 Haziran altın ne kadar yükseldi?
Dünkü altın fiyatlarına göre gram altında 10 TL'lik bir yükseliş söz konusu...
Gram altın
- Alış fiyatı: 979,18
- Satış fiyatı: 979,40
22 ayar bilezik
- Alış fiyatı: 892,94
- Satış fiyatı: 899,14
Cumhuriyet altını
- Alış fiyatı: 6.384,00
- Satış fiyatı: 6.439,00
Yarım altın
- Alış fiyatı: 3.197,00
- Satış fiyatı: 3.231,00
Çeyrek altın
- Alış fiyatı: 1.600,00
- Satış fiyatı: 1.616,00
Reşat altın
- Alış fiyatı: .416,47
- Satış fiyatı: 6.471,95
18 ayar altın
- Alış fiyatı: 714,80
- Satış fiyatı: 714,96
Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız.
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