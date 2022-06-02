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TIMETURK / EKONOMİ / 2 Haziran altın ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları listesi

2 Haziran altın ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları listesi

2 Haziran altın ne kadar yükseldi? Altın fiyatları düne göre yükseliş gösterdi. Dalgalanan fiyatlar yatırımcıyı meraka düşürdü. Peki ama bugün altın ne kadar? Güncel altın fiyatları listesi....

2 Saat Önce
2022-06-02 10:31:29
2 Haziran altın ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları listesi

Altın fiyatları düne göre yükseliş gösterdi. Dalgalanan fiyatlar yatırımcıyı meraka düşürdü. Peki ama bugün altın ne kadar? Güncel altın fiyatları listesi....

2 Haziran altın ne kadar yükseldi?

Dünkü altın fiyatlarına göre gram altında 10 TL'lik bir yükseliş söz konusu...

Gram altın

  • Alış fiyatı: 979,18
  • Satış fiyatı: 979,40

22 ayar bilezik

  • Alış fiyatı: 892,94
  • Satış fiyatı: 899,14

Cumhuriyet altını

  • Alış fiyatı: 6.384,00
  • Satış fiyatı: 6.439,00

Yarım altın

  • Alış fiyatı: 3.197,00
  • Satış fiyatı: 3.231,00

Çeyrek altın

  • Alış fiyatı: 1.600,00
  • Satış fiyatı: 1.616,00

Reşat altın

  • Alış fiyatı: .416,47
  • Satış fiyatı: 6.471,95

18 ayar altın

  • Alış fiyatı: 714,80
  • Satış fiyatı: 714,96

Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız.

Altın ne kadar düştü? 1 Haziran altın fiyatları: Son Dakika altında düşüş yaşandı!
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