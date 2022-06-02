2 Haziran altın ne kadar yükseldi? Güncel altın fiyatları listesi

2 Haziran altın ne kadar yükseldi? Altın fiyatları düne göre yükseliş gösterdi. Dalgalanan fiyatlar yatırımcıyı meraka düşürdü. Peki ama bugün altın ne kadar? Güncel altın fiyatları listesi....