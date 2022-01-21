Bugün hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller valilik açıklaması

Bugün hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan illerin sayısı git gide çoğalıyor. Yağışların hayat şartlarını zorlamasının üzerine veliler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki ama bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Ordu, Gümüşhane, Tunceli, Van, Kars, Bolu, Gaziantep, Van, Rize, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Şırnak, Artvin, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa, Malatya, Çankırı, Siirt tatil mi? İşte detaylar...

21 Ocak Cuma günü valilikler tarafından eğitime ara verilen il ve ilçelerin duyuruları aşağıdaki gibi yer almaktadır.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle;

▶️ Gölköy ve Gürgentepe ilçelerimizdeki okulların tamamında,

▶️ Akkuş, Mesudiye ve Perşembe ilçelerimizde; taşımalı eğitim sistemiyle gelen öğrenciler için,

21 Ocak 2022 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle eğitime ara verilmiştir.

▶️Tamamen ve kısmen eğitime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım v.b. olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden, ilimizin tamamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, 21.01.2022 Cuma günü bir gün süre ile tatil edilmiştir.



Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır.



Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir.

Tunceli

İl genelindeki tüm okulların 21 Ocak cuma günü tatil edildiği bildirilen açıklamada, öğrenciler ve velilerin karnelerini yarın veya gelecek haftalarda mesai saatleri içinde okul idaresinden alabilecekleri kaydedildi.

Bolu

Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 Ocak'tan bu yana resmi ve özel okullarda eğitime verilen aranın yarın da devam etmesi kararlaştırıldı.



Vali Ahmet Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 21 Ocak'ta kent genelinde okul öncesi, ilk ve ortaokul, lise, rehabilitasyon kurumları ile halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Gaziantep

İlimiz genelinde eğitim öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.

Van

Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ocak Cuma günü, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği belirtildi.

Rize

Rize'de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Engelli ve hamile kişilerin kamu kuruluşlarında idari izinli olarak sayılacak.

Adıyaman

Adıyaman genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil ilan edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta devam eden olumsuz kış koşulları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerde özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.

Elazığ

Olumsuz hava şartları, artan don ve buzlanma riski nedeniyle; 21 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.

Şırnak

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 21 Ocak Cuma tatil edildiği bildirildi.



Açıklamada, tatil nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan erişim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Artvin

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime verilen aranın 21 Ocak Cuma günü de devam edeceği belirtildi.



Yaygın eğitim ve özel öğretim kurumlarında eğitimin devam edeceği aktarılan açıklamada, yarın ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bingöl

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde iki günüdür yoğun kar yağışı yaşandığı anımsatıldı.



Ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı merkez ve tüm ilçelerde resmi, özel örgün yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş, gündüz bakımevlerinde eğitime 21 Ocak Cuma ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mardin

Mardin kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi. kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.

Şanlıurfa

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşacak sis, don ve buzlanmaya bağlı gelişecek olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurmlarda, eğitim öğretimin cuma günü tatil edildiği belirtildi.

Malatya

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin tatil edilmesine karar verilmiştir.

Çankırı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 21 ocak Cuma günü de eğtiime ara verildi.

Siirt

Siirt'te yoğun kar nedeniyle Perşembe ve Cuma günü eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Buna göre 21 Ocak Cuma günü de il genelinde her türlü kademedeki resmi, özel okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretim tatil edildi.

Sahra Çölüne Kar Yağdı! TIKLAYINIZ...