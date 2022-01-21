Bugün hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller valilik açıklaması
Bugün hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan illerin sayısı git gide çoğalıyor. Yağışların hayat şartlarını zorlamasının üzerine veliler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki ama bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Ordu, Gümüşhane, Tunceli, Van, Kars, Bolu, Gaziantep, Van, Rize, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Şırnak, Artvin, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa, Malatya, Çankırı, Siirt tatil mi? İşte detaylar...
2022-01-21 00:43:56
Bugün hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan illerin sayısı git gide çoğalıyor. Yağışların hayat şartlarını zorlamasının üzerine veliler okulların tatil olup olmadığını araştırıyor. Peki ama bugün hangi illerde okullar tatil edildi? Ordu, Gümüşhane, Tunceli, Van, Kars, Bolu, Gaziantep, Van, Rize, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Şırnak, Artvin, Bingöl, Mardin, Şanlıurfa, Malatya, Çankırı, Siirt tatil mi? İşte detaylar...
Bugün hangi illerde okullar tatil?
21 Ocak Cuma günü valilikler tarafından eğitime ara verilen il ve ilçelerin duyuruları aşağıdaki gibi yer almaktadır.
Ordu
Gümüşhane
Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de belirtilen günde idari izinli sayılacaktır.
Yoğun buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak değerli vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz etmektedir.
Tunceli
Bolu
Bolu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 17 Ocak'tan bu yana resmi ve özel okullarda eğitime verilen aranın yarın da devam etmesi kararlaştırıldı.
Vali Ahmet Ümit, yaptığı yazılı açıklamada, devam eden olumsuz hava şartları sebebiyle 21 Ocak'ta kent genelinde okul öncesi, ilk ve ortaokul, lise, rehabilitasyon kurumları ile halk eğitim merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.
Gaziantep
İlimiz genelinde eğitim öğretime 21 Ocak Cuma günü ara verilmiştir. Ayrıca, engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır.
Van
Valilikten yapılan açıklamada, 21 Ocak Cuma günü, kent genelindeki ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarının yoğun kar ve tipi nedeniyle bir gün tatil edildiği belirtildi.
Rize
Rize'de devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildi. Engelli ve hamile kişilerin kamu kuruluşlarında idari izinli olarak sayılacak.
Adıyaman
Adıyaman genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 21 Ocak Cuma günü tatil ilan edildi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta devam eden olumsuz kış koşulları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı il merkezi ve ilçelerde özel ve resmi okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verildi.
Elazığ
Olumsuz hava şartları, artan don ve buzlanma riski nedeniyle; 21 Ocak Cuma günü il genelinde resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır.
Şırnak
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların 21 Ocak Cuma tatil edildiği bildirildi.
Açıklamada, tatil nedeniyle eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan erişim yoluyla yapılacağı, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Artvin
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları ve buna bağlı risklerin devam etmesi nedeniyle il merkezi ve ilçelerde eğitim öğretime verilen aranın 21 Ocak Cuma günü de devam edeceği belirtildi.
Yaygın eğitim ve özel öğretim kurumlarında eğitimin devam edeceği aktarılan açıklamada, yarın ayrıca engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Bingöl
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde iki günüdür yoğun kar yağışı yaşandığı anımsatıldı.
Ulaşımda yaşanacak olumsuzluklara karşı merkez ve tüm ilçelerde resmi, özel örgün yaygın eğitim kurumlarında, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kreş, gündüz bakımevlerinde eğitime 21 Ocak Cuma ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Mardin
Mardin kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle okulların tatil edildiği belirtildi. kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
Şanlıurfa
Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası oluşacak sis, don ve buzlanmaya bağlı gelişecek olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurmlarda, eğitim öğretimin cuma günü tatil edildiği belirtildi.
Malatya
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerinin tatil edilmesine karar verilmiştir.
Çankırı
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde 21 ocak Cuma günü de eğtiime ara verildi.
Siirt
Siirt'te yoğun kar nedeniyle Perşembe ve Cuma günü eğitime ara verildiği açıklanmıştı. Buna göre 21 Ocak Cuma günü de il genelinde her türlü kademedeki resmi, özel okul ve kurumlardaki eğitim ve öğretim tatil edildi.
Sahra Çölüne Kar Yağdı! TIKLAYINIZ...
YORUMLAR (0)