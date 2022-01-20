Sahra Çölüne kar yağdı! Kar manzarasıyla şaşkına çeviren Sahra Çölü

Sahra Çölüne kar yağdı! 52 yılda 5. kez görülen yağışlar sosyal medyayı salladı. Son dönemlerde kar yağışlarının şiddetlenmesi ve fırtınalar sadece Türkiyeyi etkilemedi. Sahra Çölü'nde de görülen kar yağışları ve sıcaklığın düşmesi olayı büyük merak uyandırdı.

Sahra Çölüne kar yağdı! 52 yılda 5. kez görülen yağışlar sosyal medyayı salladı. Son dönemlerde kar yağışlarının şiddetlenmesi ve fırtınalar sadece Türkiyeyi etkilemedi. İşte Sahra Çölü'nden manzaralar

Sahra Çölüne kar yağdı!

Dünyanın en büyük çölü olan Sahra Çölüne kar yağdı. Yazın 58 derecelere kadar çıkan sıcaklık Sahra Çölü için normal karşılansa da sıcaklığın düşmesi pek olası görünmüyordu.

Ayn Sefra bölgesinde ince bir tabaka şeklinde görülen kar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Fotoğrafçı Karim Bouchetata'nın çektiği fotoğraflar 52 yılda 5.kez karşılaşılan nadir durumlardan biri. Cezayir'in bu küçük ilçesinde daha önce 1979, 2016, 2018 ve 2021 yıllarında kar yağmıştı.

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