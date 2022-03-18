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Bolu Dağı’nda 32 araç birbirine girdi; 6 yaralı

TIMETURK / GÜNDEM / Bolu Dağı’nda 32 araç birbirine girdi; 6 yaralı

Bolu Dağı’nda 32 araç birbirine girdi; 6 yaralı

Bolu Dağı’nın TEM Otoyolu geçişinde yoğun kar yağışı sonucu İstanbul ve Ankara istikametlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazalarında 32 araç çarpışırken, 6 kişi yaralandı. Yol bir süre ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

2 Saat Önce
2022-03-18 17:12:07
Bolu Dağı’nda 32 araç birbirine girdi; 6 yaralı

Kaza, saat 15.15 sıralarında, Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu Kaynaşlı Darıyeri mevkisinde meydana geldi.

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Yoğun kar yağışı sırasında araçların kayması sonucu İstanbul ve Ankara istikametlerinde zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

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Ankara istikametinde 5 TIR, 2 otomobil, İstanbul istikametinde ise 14 TIR, 8 otomobil, 1 otobüs ve 2 minibüs çarpıştı.

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Olay yerine çok sayıda trafik ve sağlık ekipleri geldi.

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Sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiye ilk müdahalede bulundu.

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Yol ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

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Geriden gelen araçlar, Abant ve Kaynaşlı gişelerinden D-100 yoluna yönlendirildi.

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Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu araçlar yol kenarına alınırken, bazı araçlar ise çekiciyle yoldan kaldırıldı.

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Yaklaşık 1 saat sonra her iki istikamette de ulaşım tek şeritten sağlanmaya başladı.

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Ekiplerin, hasar gören araçları yoldan kaldırma çalışmaları devam ederken, kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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DHA .

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