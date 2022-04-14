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Bodrum Belediyesi'nde taciz ve darp skandalı! Görevden uzaklaştırıldı

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A., belediye personeli M.A.'yı bir restoranda taciz ve darp ettiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı. S.A. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

58 Dakika Önce
2022-04-14 00:20:11
Bodrum Belediyesi'nde taciz ve darp skandalı! Görevden uzaklaştırıldı

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü S.A., dün gece Yalıkavak Mahallesi'nde bulunan bir restorana gitti. Alkollü olduğu ileri sürülen S.A., o sırada restoranda bulunan belediye personeli M.A. ile karşılaştı. S.A., iddiaya göre, M.A.'ya tacizde bulunup, darbetti. Durum karşısında panikleyen M.A. restoranın tuvaletine kaçıp, durumu polise bildirdi. Olayın ardından ifadesi alınan S.A. serbest bırakılırken, darp raporu alan M.A. ise şikayetçi oldu.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Bodrum Belediyesi'nce olayın ardından yaptığı açıklamada S.A.'nın görevden uzaklaştırıldığı belirtilerek, "Bodrum Belediyesi'nde görev yapan iki personelin adının karıştığı, mesai saatleri dışında özel bir işletmede yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaya ilişkin olarak idari soruşturma başlatılmıştır. İdari ve adli süreç tamamlanana kadar Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürü görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. DHA .

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