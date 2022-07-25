Bob Rafelson öldü mü? Bob Rafelson kimdir? Bob Rafelson hayatı ve fimleri

Bob Rafelson öldü mü? Ünlü yönetmen Bob Rafelson'ın ölüm haberi, sevenlerini üzdü. Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Rafelson'un ölüm sebebi, hayatı ve filmleri sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte Bob Rafelson hayatı, fimleri ve merak edilenler...

Ünlü yönetmen Bob Rafelson'ın ölüm haberi, sevenlerini üzdü. Ülkemizde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Rafelson'un ölüm sebebi, hayatı ve filmleri sıklıkla araştırılmaya başlandı. İşte Bob Rafelson hayatı, fimleri ve merak edilenler... Bob Rafelson öldü mü? Ünlü Hollywood yönetmeni Bob Rafelson'un ABD'nin Colorado eyaletinin Aspen kasabasında geçtiğimiz cumartesi akşamı 89 yaşında hayatını kaybettiği açıklandı. Bob Rafelson kimdir? Bob Rafelson hayatı ve fimleri merak konusu oldu. Robert Rafelson (21 Şubat 1933 - 23 Temmuz 2022), Amerikalı film yönetmeni, yazar ve yapımcı. Ünlü yönetmen Rafelson, "Five Easy Pieces" filmiyle 1971 yılında en iyi film ve senaryo dalında 2 Oscar adaylığı kazanmıştı. ABD'li yönetmen Rafelson ayrıca 1967'de ortağı Bert Schneider ile yapımcılığını üstlendiği "The Monkees" adlı televizyon dizisiyle Emmy Ödülleri'ne layık görülmüştü. Rafelson'ın yönetmenliğini yaptığı filmler arasında, "Head (1968)", "Easy Rider (1969)", "The Last Picture Show (1971)", "The King of Marvin Gardens (1972)", "The Postman Always Rings Twice (1981)", "Black Widow (1987)" ve "Mountains of the Moon (1990)" yer alıyor. İLİŞKİLİ HABER Rasim Özdenören nereye defnedildi? Rasim Özdenören'in mezarı nerede? .